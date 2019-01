A Kiko Matamoros no le está gustado nada con que se especule acerca de su nueva relación con una chica que responde al nombre de Cristina Pujol. Pese a ello, nada más comenzar la última gala de ‘GH Dúo: Límite 48 horas’, Jorge Javier no dudó ni un segundo en preguntarle por su recién estrenada novia. “¿Cómo estás?”, le preguntó para intentar sonsacarle algo. Como la respuesta fue un escueto “bien”, el presentador sacó la artillería pesada y fue directamente al grano. “No me extraña, si es verdad eso que dicen que se parece a Angelina Jolie”, señaló muerto de la risa.

Acto seguido, le buscó las cosquillas a Laura Matamoros, quien estaba sentada al lado de su padre. "¿Cuándo vas a conocer a tu madrastra?", quiso saber el catalán. "No he tenido el placer, todavía", contestó la joven. Al ver por qué derroteros estaba yendo la conversación, Matamoros intervino para dejar constancia de lo cabreado que se encontraba. "Estoy molesto con 'Sálvame' y con quien emita juicios que no son justos ni ciertos. Con quien dé información atentatoria contra el honor y la intimidad de las personas. Estoy enfadado en general, contra el mundo. Yo es que de verdad es que no quiero hablar de esto porque tampoco sé si es el momento", señaló con el gesto muy serio.

"Estoy cabreado, pero estoy bien. Tengo mucha concha ya, ¿no? Me duele que la gente… Yo ya no voy a decir si estoy enamorado o desenamorado. Me da igual porque cada vez que diga algo se va a volver contra mí o contra la gente que quiero", continuó diciendo. "Así que prefiero mantenerme en silencio y ya está. Se han empeñado en que sea imposible que yo tenga una relación, pues adelante". ¿A quién se referirá Kiko?

Mila Ximénez, no se sabe muy bien si para echarle un capote a su compañero o no, intervino para dar su opinión: “Yo he hablado con él ahora sin cámaras y es verdad que están comentando cosas de esta chica que no son verdad". Como ejemplo, habló de un “furgón”, algo que no hizo ninguna gracia a Matamoros.