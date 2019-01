María Jesús Ruiz y Julio Ruz: la pelea más gorda que han tenido hasta ahora en GH DÚO asusta hasta a Jorge Javier

La segunda emisión del 'Límite 48 horas' de GH DÚO fue intensa y vergonzosa a partes iguales. Algunos concursantes, como Ylenia y Raquel, parece que están consiguiendo salvar sus diferencias, pero otros, com Candela y Antonio Tejado o María Jesús y Julio Ruz, se están tirando la casa a la cabeza cada vez que tienen ocasión. Precisamente los primeros acabaron a gritos y con Antonio llorando en el sofá ante toda España, pero los segundos... los segundos protagonizaron un encarnizado cara a cara cuando debían enfrentarse a 'la curva de la vida', la prueba en la que los concursantes recuerdan y analizan su pasado.

Ambos llegaron ya calentitos tras una discusión de ella con Carolina Sobe, en la que María Jesús le acusó de ser un cobarde por no haberse posicionado con ninguna porque "está en una posición muy cómoda, en la que está bien conmigo pero también tener el apoyo de la otra, que sabe que me tira a muerte".

Julio no quiso entrar al trapo, pero aseguró que no se iba a posicionar con ella: "Yo a ti te hice una promesa, y te dije que no iba a ir a por ti", aunque María Jesús acabó hartándole tanto que afirmó: "Te voy a decir la verdad, Jorge. Ella ha visto un vídeo en el que se la ve demasiado cariñosa, y tiene que coger y quedar bien de cara al exterior, y en el momento que ha podido, ha ido a dar hachazos, y tú no me insultas porque no me posiciono: me insultas porque tienes que quedar bien fuera con determinadas personas. Mi madre no me crió para que me arrastrara detrás de nadie, eres tú la que está acostumbrada a arrastrarse". "No te quiero humillar", pretendió ella dar la callada por respuesta, pero no pudo, y explotó entre gritos de "mentira" de Julio: "He pasado dos años de mi vida peleándome contigo a diario. Cada semana te echaba de mi casa, y cuando iba a trabajar te acoplabas conmigo. Te saqué hasta la maleta del coche un día y te la tiré a la carretera para que no vinieras. El gran premio lo gané el día que conseguí que te fueras de mi casa y de mi vida, porque no has pegado palo al agua. ¡Eras una garrapata!".

Julio desmintió absolutamente todo: "Ha habido personas que me han hecho la vida tan imposible que no las voy a incluir en mi vocabulario, pero es que que ella diga que hemos pasado 2 años discutiendo... ¡es mentira! Las únicas discusiones que hemos tenido han sido por esa persona que ha mencionado Jorge (por Gil Silgado). Yo no puedo vivir con una persona que tiene a otra presente en mi relación", aseguró.

La pelea durante la explicación de la curva de la vida no fue mucho mejor. De hecho, no se tiraron de los pelos porque Dios no quiso. María Jesús fue la primera en analizarla, y cuando tuvo que hablar de José María Gil Silgado... no supo muy bien qué decir, y sólo hizo falta un "clic" de Julio diciéndole que lo dijera todo para que ella estallara: "A ver, yo con José María he sido muy feliz, y cuando se acabó, se acabó, porque hubo temas muy feos. Y tú lo sabes muy bien. Pero he de reconocer que mientras la cosa estuvo bien, yo pensaba que me iba a morir con él. Una cosa es que me tratara muy bien y otra que yo fuera un poco tonta y no supiera lo que había detrás".

Julio no pudo aguantarse, y también explotó: "Sí, te trataba tan bien que está condenado", afirmó el abogado, y añadió a gritos: "¡Eres una mentirosa compulsiva, tía! Estás defendiendo algo por quedar bien fuera. No defiendas tanto lo indefendible. ¡Hay muchas mujeres viendo esto, y no estás dando ejemplo! Pero si a los 4 días de nacer nuestra hija ya teníamos conversaciones en las que decías que te decían que me tenías que dejar para volver con el otro...!". "¡Cállate ya...", atinó a apuntar ella con las lágrimas brotando de sus ojos para luego dejarle de mal padre y mal novio: "¡Sé un tío y reconoce que no estuviste a la altura!", dijo cuando recordó que tuvo depresión tras nacer su hija. "Yo estaba con las dos niñas y con el trabajo que no podía más", aseguró María Jesús.

Desde luego, un drama de vida que ha hecho explotar a ambos hasta unos niveles tan insospechados que hasta Jorge Javier tuvo que poner orden y darles un toque de atención: "Siempre se puede discutir pero sin perder las formas ni la educación. Me gusta ver como expresáis vuestras diferencias sin cortaros pero por favor, tampoco hay que faltarse el respeto", les advirtió. ¿Tomarán nota... o volverán a las peleas encarnizadas?