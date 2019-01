¿Qué sería de 'Gran Hermano' sin sus broncas? Las ha habido de lo más sonadas a lo largo de sus historia (incluso en algunas, como la de Sofía Suescun y Raquel en 'GH 16', se llegó a las manos), pero sin duda el nivel de griterío lo han superado con creces María Jesús Ruiz y su ex Julio Ruz. La ex pareja se encuentra concursando junta en el reality teniendo en cuenta que no se pueden ni ver... o, al menos, no 'podían' ni verse, porque después del 'broncazo' que tuvieron repasando la 'curva de la vida' hace unos días (y donde ella le llamó de todo menos "bonito" mientras él cargaba contra José María Gil Silgado, el otro ex de María Jesús), ahora parece que se han fumado la pipa de la paz ¡y están la mar de relajados, oye!

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Mediaset

Precisamente fue durante el tercer 'Debate' de GH DÚO de este 27 de enero cuando Jordi González se interesó por el estado actual de la pareja... y aunque cueste reconocerlo, quizá aquella bronca fue lo que necesitaban para dejar salir todos los demonios que llevaban dentro y firmar un 'alto el fuego': "Nosotros no habíamos hablado antes, y cuando nos vimos, aquello fueron dos bombas atómicas en posición frontal. Se ha visto una parte de mí muy mala, porque yo cuando me peleo con él... no tenemos medida", reconoció la Miss.

Julio se ha quedado tocado con la nominación de María Jesús, y aunque se hayan llevado como el perro y el gato, ahora quiere que se quede en el concurso: "A mí me gustaría que se quedara para seguir aclarando cosas que sé que fuera no podemos aclarar", dijo el empresario.

Mediaset

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Por su parte, la modelo se ha ablandado un poco con el padre de su segunda hija, y hasta le lanzó algo parecido a un piropo... pero con pullita. Quizá lo podríamos llamar un 'medio piropo' (¿acaso esperabais palabras bonitas de maría Jesús a Julio tan pronto y gratuitamente? ¡Ilusos!) "Tenemos un extremo de confianza y sé lo que nos podemos decir y lo que no... ¿Qué pasa? Que él es muy bueno y le puedo decir de todo. Pero luego le miro, él me mira... y nos entendemos y nos perdonamos. Pero también tengo que reconocer que cuando estamos bien, estamos muy bien", señaló.

Mediaset

A pesar de estar entre las candidatas a abandonar la Casa el próximo jueves, María Jesús no está, para nada, hundida: "Yo estoy serena porque sé a dónde vengo, y sé que esto es un juego e iremos saliendo. La audiencia decide. Me quiero quedar, claro, pero si me echan, me voy con mis niñas, que es lo que más quiero en el mundo. Hay que verle el lado positivo a las cosas".