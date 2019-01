Aunque la situación de entendimiento acabó saltando por los aires en el directo de ‘GH Dúo: Límite 48 horas’, lo cierto es que durante los últimos días María Jesús Ruiz y Julio Ruz han protagonizado momentos de gran complicidad. Después de tirarse los trastos a la cabeza, la modelo y su expareja llegaban a darse la mano durante una conversación en la que el empresario le recomendaba que no se fiara de nadie. Además, las risitas y el tonteo han sido una constante, algo que Carolina Sobe no está dispuesta a tragarse. “Es todo tan dulce que se me pican los dientes. Entonces, no me lo creo”, señaló la concursante.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

Y es que claro, algunas declaraciones de la ex Miss España le han descolocado un poquito… “Desde que empezó con que Julio está muy guapo, que es un ‘viceverso’, que es el doble de Rafa Mora, pues hay un poco de tontería… A mí que se lleven bien, me parece guay porque así no hay tensión entre nosotros. Pero que un día estés bien y al otro estés mal, me aburre”, explicó.

A la pregunta de Jorge Javier si creía que María Jesús era una mentirosa, Carolina se mostró rotunda: “A la vista está. Solo hay que ver los programas que ha hecho fuera… No me termino de fiar, aunque no digo que sea mala gente porque no la conozco y no tengo ningún interés en hacerlo. Después de toda la caña que le ha dado a Julio, que ahora espere que esto sea una película de ‘Grease’, no me lo creo”.

Telecinco

Por su parte, la modelo justificó su comportamiento asegurando que era lo mejor para la convivencia. “Lo que nos ha faltado a nosotros es hablar antes de venir. Nosotros no hablábamos desde septiembre. Al entrar aquí, hemos roto como dos titanes que se encuentran y eso no me compensa. Las broncas que tenemos son tan fuertes que me desinflo y me hundo… Si llegar a un acuerdo de paz le sienta mal a alguien, lo siento mucho”, señaló.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Sobre la opinión de su compañera de trío de que es una mentirosa, no quiso darle mayor importancia. “Esa es la coletilla fácil. Yo mentí y ya pedí perdón… ¿Quieres pelearte conmigo? No lo vas a conseguir. A mí no me interesas, yo solo discuto con la gente que me importa. Con Julio y Carolina tan solo quiero tener una relación de compañeros”, sentenció. Una opinión que parece compartir con Sobe… “María Jesús me interesa lo mismo que una competición de escupitajos con triple vuelta y salto. Vamos, que me da igual”, replicó.

Telecinco

Acto seguido, la andaluza recordó que Carolina al principio le caía bien, pero que la cosa se ha ido torciendo con el paso de los días. “Tú a mí ahora eres como un cero. Me has tratado mal”, añadió. Además, Jorge Javier puso a Julio en el aprieto de tener que posicionarse de qué parte estaba. “No entiendo su enfrentamiento, así que no me voy a posicionar ni al lado de una ni al de la otra”, dijo el empresario. Una posición equidistante que provocó su posterior bronca al reprocharle la modelo que debía haberse mojado.