No han hecho nada más que entrar a la casa de 'GH Dúo' y las primeras nominaciones ya han causado polémicas y problemas entre los concursantes. Esta semana Kiko Rivera y Sofía Suescun han sido los protagonistas de una riña debido esencialmente a una palabra: asco. Y es que Sofía había dicho en una conversación en el jardín que la forma de concursar del DJ le daba asco, algo que como es normal no sentó muy bien a Kiko lo que hizo que le dedicara sus 3 puntos en las nominaciones. “Yo no utilizo esa palabra pero también podría decir que me da asco su forma de tratarte, Alejandro”, le dijo a su compañero en una conversación en el jardín.

“Eso me da asco. Cuando dices que una persona te está enamorando y eres tú quien le está confundiendo. Eso me da asco porque es jugar con la persona y el sentimiento”, reiteraba Kiko a Alejandro Albalá que se limitaba, cabizbajo, a contestar que “Sofía tiene un ego muy extraño”. Con esta conversación como precedente, Sofía y Kiko compartieron una cena en la 'Sala Dual' del concurso donde se encontraron solos ante la mesa y pudieron hablar de todos los temas pendientes que tenían. “¿Por qué tienes ese ensañamiento conmigo y no con Ylenia que estaba también en esa conversación?”, le recriminaba Sofía. “A ella la conozco antes que a ti. Y yo no tengo ningún tipo de ensañamiento contigo”, respondía Kiko.

La verdad es que la cena no empezaba bien. Sofía, que protagoniza también sus más y sus menos con Alejandro Albalá, se enfadaba cada vez más echándole en cara que hubiera dicho que ella manipulaba a la gente. “Influenciar”, matizó Kiko. Todo terminó cuando Kiko le pedía que pidiera perdón por su comentario del ‘asco’, que le había ofendido. “No considero que esa conversación sea motivo suficiente para tener que pedirte perdón”, llegó a explicarse Suescun, quien, más tarde, comenzó a recular poco a poco en su actitud preguntando si era necesario realmente decir la palabra ‘perdón’, algo que con mucho dolor terminó diciendo. “Señorito, te pido perdón por haber utilizado la palabra asco”, le dijo con los ojos cerrados y muy forzada, algo que Kiko aceptó sin problemas. “Me pensaba que iba a ser peor, creo que nos llegamos a entender”, confesó a Jorge Javier.

Un detalle en la conversación de la cena que no pasó por alto a la audiencia fue la humildad de Kiko después de que Sofía le diera las gracias por no comportarse altivo por ‘ser quien es’. “¿Quién soy yo? Soy un concursante más. Mi madre es quien es, mi padre era quien era, y yo lo único que hice fue nacer”, respondió Kiko con toda tranquilidad, lo que despertó los aplausos del público en el plató que veía la escena en el resumen.