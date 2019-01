Sofía, cara a cara contra María Jesús y Raquel

Sofía Suescun no deja de granjearse enemigos en la casa de ‘GH Dúo’. La ganadora de ‘Gran Hermano 16’ y ‘Supervivientes 2018’ ha sabido siempre imponer su ‘verdad’ frente al resto de sus compañeros de encierro, pero parece que esta vez no le están poniendo las cosas tan fáciles como esperaba… Mientras pierden protagonismo sus vídeos por su volátil relación con Alejandro Albalá, Kiko Rivera le plantó cara y le pidió que dejara de intentar manipular a Ylenia. Una opinión que parecen compartir el resto de los habitantes de la Casa. Y es que, tanto María Jesús Ruiz como Raquel se acercaron para advertir a la de Benidorm sobre las malas artes de su ‘amigui’…

Unas imágenes que pudieron ver los habitantes de la Casa durante la última gala de ‘GH Dúo: Límite 48 horas’ y que hicieron estallar a la navarra. "En realidad son las mosquitas muertas de María Jesús y Raquel las que malmeten a Ylenia contra mí. Las que malinfluenciáis en ese momento sois vosotras", denunció públicamente. Mientras que Ylenia quiso aclarar que no se iba a dejar influenciar por nadie y que lo que le pudieran decir no iba a cambiar su relación con Sofía, Raquel señaló que ya se había dado cuenta de que su compañera no estaba bajo el influjo de nadie.

"¿Tú te crees que a una persona como Ylenia, con su personalidad, voy a manipularla de tal manera que haga lo que yo diga?", se preguntó Suescun. Por su parte, María Jesús quiso explicar sus palabras y aseguró que Sofía sí que intenta apartar a la estrella de ‘Gandía Shore’ para que no se relacione con el resto: "Lo dije porque en una fiesta estábamos todos bailando y vino Sofía y le dijo a Ylenia: ‘Anda, ven nena que me pongo celosa’".

Además, la ex Miss España parece estar cansada de la altivez de la que hace gala la ex de Alejandro Albalá. "Esta señorita no se digna a mirar a las personas que para ella son poca cosa y va de divina por la casa", sentenció. "Simplemente, a los que no me huelen bien no los suelo saludar. De lo clara que soy me pasan factura este tipo de cosas. Me parece antinatural estar siempre saludando, quedar bien con unos y con otros", expuso Sofía en tono chulesco.