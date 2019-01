Todo comenzó cuando Sofía e Ylenia, en tono irónico, se propusieron venderle a Julio Ruz la moto del partidazo que supondría tener en su vida como pareja sentimental a Maite Galdeano, la simpar madre de la ganadora de ‘Supervivientes 2018’. Ruz les siguió el juego y Galdeano, que ve una cámara y se vuelve loca, se mostró predispuesta a conocer al ex de María Jesús Ruiz, sobre todo, tras conocer que tiene varias empresas… Por todo ello, el pasado miércoles, durante el última hora de ‘GH Dúo’, la progenitora de Sofía subió a la casa, pero no para encontrarse con su hija, ¡sino para protagonizar una ‘romántica’ velada con el empresario!

“¿Habrá o no flechazo?”, se preguntó Jordi González antes de que la audiencia fuera partícipe del surrealista encuentro. “Me sonaban cantos en la cabeza de que me reclamabas y dije, oye, pues voy a cenar con Julio”, explicó Maite nada más entrar al Salón Dual y encontrarse con su compañero de cena. Julio, completamente alucinado al descubrir la identidad de su ‘cita a ciegas’, se mostró un tanto avergonzado y no supo muy bien qué decir…

Galdeano, que no se anda con rodeos, fue clara y directa desde el primer momento, dejando constancia de lo emocionada que estaba por poder cenar con él. “¡Qué velada tan bonita vamos a pasar! ¡Menudo comensal! Madre mía, tenía unas ganas de verte en carne y hueso… ¿Tú a mí también?”, le preguntó, a lo que Julio contestó con un tímido sí.

Tras explicarle que estaba algo nerviosa porque llevaba mucho tiempo sin tener nada con un hombre, se animó a formularle unas comprometidas preguntas: “Me dije, puede ser que Julio sea el hombre de mi vida. ¿Cómo me ves? ¿Cuántos años aparento?”. Menos mal que estaba allí Maite para ir guiando a su galán, quien acabó espetándole que estaba estupenda y que aparentaba unos 35 años. “Me he hecho unos arreglitos. Siempre que todo sea para mejor, no está mal”, confesó la inesperada visita.

Entre risas, Julio contó que él también debería de hacerse algunos arreglos, como, por ejemplo, ponerse pelo. “Yo aparento siempre más edad”, se lamentó. “¡Qué ganas tenía de esta cena! ¡Estoy muy contenta! ¡Estoy como una niña con zapatos nuevos!”, exclamó una efusiva Maite antes de ponerse a cenar.

Aunque Ruz aseguraba no tener muy presente la cara de la madre de su compañera de convivencia, el ambiente se fue relajando y, al mismo tiempo que degustaban los platos, Maite expresó su amor por los pimientos y aprovechó para preguntarle por sus empresas… Para terminar, el Súper les pidió que se hicieran un ‘selfie’ y así inmortalizar el momentazo. En ese momento, ni corta ni perezosa, Galdeano exigió que hubiera algo de contacto físico: “¡Agarra a tu hembra!”. ¿Habrá surgido el amor? ¿Seremos partícipes de más citas como estas?