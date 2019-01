Mucho se ha hablado sobre el posible affaire entre Sofía Suescun y Kiko Matamoros. Pese a que ambos lo negaron, los rumores comenzaron a coger fuerza cuando aparecieron unas imágenes de la ganadora de ‘Supervivientes’ y el colaborador de ‘Sálvame’ en actitud muy cómplice mientras realizaban un bolo en una discoteca cordobesa. Cuando parecía que la historia estaba más muerta que viva, ahora que Matamoros ha encontrado el amor en brazos de otra joven, Suescun se ha animado a hablar sobre el tema durante su estancia en la casa de ‘GH Dúo’. ¿Tuvo algo con el colaborador? ¿Qué es lo que verdaderamente pasó entre los dos?

Gtres

Durante una conversación nocturna en la intimidad de la habitación, Carolina Sobe se animó a sacar el tema a relucir y preguntarle abiertamente a la ‘gran hermana’ sobre su relación con el mediático rostro de Telecinco. "¿Cuándo apareció Kiko Matamoros en tu vida?", le preguntó. "En septiembre se habló un poco y ya está. Coincidimos en una gala y ya…", contestó sin querer darle más bola al asunto.

Sin embargo, tanto Ylenia como Carolina siguieron a lo suyo, haciendo que Sofía acabara dando más detalles. "Yo lo veía empezar, la verdad. Me llamaron de ‘Sálvame’ y todo para preguntarme y dije que no sabía nada. Pero yo había visto ahí un tonteaco que flipas. No por tu parte, más por la de él", explicó la de Benidorm. Por su parte, Sobe recordó una conversación que tuvo con Sofía a raíz de este tema: "Viniste a decirme: ‘Es que tía, parece que le guste hacer estas cosas para que luego hablen de que estamos juntos’".

Telecinco

Ante sus palabras, Sofía se lamentó que la cosa se fuera de madre y tan solo se hablara de la diferencia de edad que existe entre los dos: "¿Ah sí? ¿Te dije eso? Fue a raíz de un bolo más que nada. A ver, ojo, que Kiko Matamoros tiene su edad, pero ya les gustaría a muchos. A mí, cuando salió lo de Kiko, flipas con lo que me ofrecían y dije que no a todo. Es una mierda porque cuando se comenzó a hablar del tema me daba mucha rabia porque, por esa diferencia de edad, ¿es que no me puedo llevar con el hombre bien, tío? Todo lo llevan a su terreno”.

Para terminar la conversación, Carolina hizo un alegato para defender la libertad de su compañera de encierro de haber hecho lo que le diera la gana: "Ya, es que se lo llevan todo al plano sexual o sentimental o que lo hacéis por interés. Si lo has hecho, bien por ti y si no lo has hecho, porque no te ha apetecido y no te ha dado la gana, no hay más". El caso, ¿hubo o no hubo tema?