¡Candela acusa a Antonio Tejado de querer olerle el aliento a sus compañeras!

De existir un libro de relaciones tóxicas, la formada por Antonio Tejado y Candela Acevedo aparecería en la portada. Desde la gala del pasado martes, como era de esperar, la expareja ha vuelto a enzarzarse en una brutal bronca. Todo vino a raíz de que el ex de Chayo Mohedano, embarazado por la prueba semanal, le pidió a Candela que le cantara a su barriguita. Tras su negativa, el andaluz le pidió a María Jesús Ruiz, allí presente, que cumpliera con su deseo. Al hacerlo, Candela se largó de malos modos y acabó llorando. El motivo: ¡acusaba a su expareja de querer olerle el aliento a la modelo!

Y es que, según Candela, a su ex le encanta oler el aliento de las mujeres. “Antonio es una persona a la que le gusta olerme el aliento. Es una cosa que le encanta de mí y como no se lo estoy dando, va a pedírselo a otra persona… ¿Por qué sigue haciéndome cosas si sabe que entre nosotros no está bien?”, se lamentaba la andaluza entre lágrimas. Por su parte, el colaborador de ‘Sálvame’, al enterarse de la acusación de su ex, corrió a negarlo delante de sus compañeros. “A mí el aliento de la gente me da asco… Ha intentado hacerme daño con eso”, señaló. “Tus lágrimas ni me las creo. Y que hagas esto el miércoles antes del jueves… ¿Qué te crees que tienes dentro? ¿Un jardín de rosas? Tu aliento olerá a cabra como a todo el mundo”, le recriminó Antonio a Candela.

En la gala, al ver las imágenes, Tejado quiso dejar clara su postura. “Después de la gala del martes no voy a entrar a decir si es verdad o mentira, que es mentira. Pero si quisiera olerle los pies a Kiko, nadie me podría recriminar nada… ¡Yo no tengo que decirle a España lo que me gusta!”, sentenció. Eso sí, Candela siguió con su discurso y recordó que ella sabe muy bien lo que le gusta y lo que no a Antonio: “A él le interesa negarlo, pero eso es cierto, eso es muy cierto”.

Y es que Acevedo sigue pensando que su ex no está teniendo ningún tacto con ella y que hace todo lo posible por hacerle daño. “El mismo que tú tuviste cuando no quisiste hacer mi alegato… ¡Está llegando el nivel de toxicidad a unos niveles que no te das ni cuenta!”, replicó Tejado. “Si nuestra relación está rota, déjame en paz. No tengo ningún tacto contigo porque tú no lo tienes conmigo… Aquí la mierda la metes tú. Yo como persona soltera puedo hacer lo que quiera”.

Las continuas discusiones de la expareja están afectando a la convivencia de toda la casa. Tanto es así, que han provocado que Antonio acabara discutiendo con Julio, mientras que Carolina asegura que Antonio no es tan santo como aparenta. “Si tú me haces partícipe de tus problemas, puedo opinar. Ni ella está tan loca, ni tú tienes toda la razón”, explicó Sobe durante la gala.

A su vez, Candela recordó que al entrar al reality su relación no estaba rota al 100% (pero sí al 90%...). “No puedes tratarme como me tratas”, se lamentaba. Acto seguido, emitieron unas imágenes que supuestamente corroboran el tonteo existente entre Antonio y Sofía. En ellas, la experta en realities le da una cachetada en el culo a su compañero. Después, aparecen en el sofá y ella le recuerda que en su día le escribió por Instagram, haciendo entrever que el colaborador buscaba algo con ella…

“Lo del culo es otra de las vaciladas que tenemos entre nosotros dos”, explicó Suescun en el directo. “Y sobre el mensaje no es nada fuera de lo normal. Anoche en la fiesta recordé que tenía algún mensaje de Antonio, pero en él no había ningún tipo de intención. Solamente quería mantener una conversación. Es un mensaje muy antiguo, nos habríamos visto poco antes”.

¿Y cómo relacionaron los ex ante el ‘tonteo’? Alejandro Albalá, mosqueado, dijo nunca haber visto a su ex dándole una cachetada a un tío en plan de broma. Por su parte, Candela, al creer que el vídeo le daba la razón, se mostró confiada. “Desde el principio yo capté cosas de Antonio hacia Sofía. Al final, todo sale a la luz”.