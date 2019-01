Nada más comenzar la última gala de ‘GH Dúo’, Jorge Javier Vázquez tuvo que anunciar una triste noticia. Irene Rosales, la esposa de Kiko Rivera y una de las concursantes más queridas tanto dentro como fuera de la Casa, había tenido que abandonar temporalmente el reality. El motivo no era otro que una indisposición de la que no se dieron más detalles. Sin embargo, el presentador quiso tranquilizar a la audiencia y explicó que se le habían realizado una serie de pruebas médicas. A la espera de conocer los resultados, de estar todo bien, se reincorporaría lo antes posible a la convivencia.

Acto seguido, conectaron con la casa de Guadalix para hablar con Kiko Rivera y tranquilizar también sus nervios. Y es que, a la repentina marcha de su esposa, se sumaba que el hijo de Isabel Pantoja estaba en la cuerda floja y a la espera de conocer si se convertía en el segundo expulsado. “Bueno, estoy nervioso por dos cosas. Primero, por mi mujer, que ha tenido que salir de la casa durante todo el día. Y luego, por la nominación”, explicó el DJ con los ojos vidriosos.

El maestro de ceremonias explicó al resto de los concursantes la situación en la que se encontraba la esposa de Kiko. “Se ha visto obligada a abandonar. Se le han realizado pruebas médicas y estamos a la espera de conocer los resultados. Si ella puede, volverá a concursar”, explicó para sorpresa de todos. “Todos estamos esperando que Irene vuelva a concursar. Estamos deseando que Irene se reincorpore de nuevo”, añadió para tranquilizar al miembro del clan Pantoja.

Ante las dudas del concursante, Jorge Javier quiso dejar claro que no le estaban intentando ocultar información y que le informarían en cuanto tuvieran los resultados. Además, explicó que Kiko había tenido la oportunidad de hablar esta tarde con su esposa, quien le había dicho que estaba bien. “Estaba un poquillo nerviosa, pero con ganas de volver. Yo estoy deseando, aunque no sé si me voy a quedar”, se lamentó el cantante. ¿Tendremos pronto noticias del estado de Irene? ¿Podrá volver pronto a la Casa?