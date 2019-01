La última gala de 'GH DÚO' ha tenido todos los ingredientes para convertirse en una de las más comentadas... Nueva expulsada, broncas entre parejas y ex parejas, abandonos inesperados... Y, por supuesto, nuevos nominados, o nominadas en este caso, porque sí, todas son chicas. Candela, Ylenia, Raquel y María Jesús Ruiz se enfrentan a la que podría ser su última semana en Guadalix después de que sus compañeros las hayan puesto en la palestra. Tras los puntos de sus compañeros, las nominaciones de la cuarta gala habían puesto en peligro a Antonio, Candela, Ylenia y Raquel. Pero la lista no era la definitiva, ya que Alejandro y Sofía, como jefes de la casa, tenían el poder del intercambio. Tras una tensa discusión porque él quería salvar a Antonio y ella a Ylenia, finalmente decidieron salvar a Tejado a cambio de meter en la lista a María Jesús.

Así han sido los puntos:

Sofía y Alejandro: "Con un punto se lo voy a dar a Kiko e Irene, porque seguramente no subirá nominado, pero no le quiero dar los tres puntos porque con él me llevo muy bien, así que le doy un punto por Sofía, porque esta semana la han llevado bien, pero bueno, Sofía tampoco ha tenido problema con nadie más. Con tres puntos a Antonio y Candela, porque luego tenemos un poder extra".

Antonio y Candela: "Con un punto, porque ya creo que es hora de levantar la veda, y sé que no van a tener mucho, porque Yoli me lo hizo pasar muy mal la semana pasada y esta semana, a Fortu y Yoli, pero no le voy a meter tres porque yo creo que ya está bien y me llevo bien. Con tres puntos a Julio, Carolina y María Jesús, porque he discutido con él esta semana, una discusión acalorada, y no me ha gustado que Carolina no venga a decirme lo que le pasa conmigo y ver un vídeo en el que dice una cosa de mí que no me dice a la cara, con Mª Jesús no tengo ningún problema".

Ylenia y Raquel: "Esta tarde he escuchado a Yurena decir que como me posicioné detrás de ella me iban a nominar, así que voy a utilizar esto y le voy a dar un punto a Juanmi. Con tres puntos, tengo que ser jugadora, porque me caen todos muy bien, así que al rival más fuerte, Kiko".

Fortu y Yoli: "Un punto para Antonio, para devolverle el favor y tres, te los tengo que dar Ylenia, lo siento cariño, es por Raquel, porque no tengo mucho con ella, me jode por Ylenia porque la quiero un montón y no puedo hacer otra cosa".

Juanmi: "Con un punto a mi amiga Raquel porque ella me ha dado uno y tres puntos, voy a esperarme, pero se lo doy a Carolina, porque la semana pasada ella me dio tres".

Kiko Rivera: "Con un punto voy a nominar a Juanmi, porque cre3o que no va a afectar en nada, ya se lo he comentado, es maravilloso y le quiero un huevo, pero creo que no le va a afectar esta semana. Los tres puntos se los doy a Ylenia y Raquel, porque si el juego ha comenzado, que comience".

Mª Jesús, Julio y Carolina: "Un punto, por devolverle el favor a Juanmi y con tres puntos a Antonio, también para devolverle el favor".