Yurena, dolida con la audiencia tras conocer su expulsión

Yurena estaba completamente convencida de que la persona que atesoraba más del 60% de los votos de cara a la expulsión era Antonio Tejado. Desde que el pasado domingo les mostraran a los concursantes de ‘GH Dúo’ los primeros porcentajes ciegos, la cantante señaló a su compañero como el habitante de la casa que se convertiría en el segundo expulsado. Por ello, recibió como un jarro de agua fría el veredicto de la audiencia de boca de Jorge Javier Vázquez. “Sinceramente, estoy desecha, no me lo imaginaba. Esperaba más apoyo de la gente. No sé qué he podido hacer mal, estoy totalmente descolocada”, dijo visiblemente emocionada tras conocer su expulsión.

Al llegar al plató, acabó derrumbándose y mostrando su dolor. “¡Qué pena! Eres la viva imagen de la desolación”, apuntó el presentador, quien quiso saber por qué estaba tan dolida con la expulsión. “Por dos cosas. Primero, porque para mí era muy importante vivir esta experiencia el máximo tiempo posible, era un sueño que tenía desde hace mucho tiempo. Segundo, porque no me lo esperaba. Me siento absolutamente decepcionada, bloqueada, nunca habría imaginado salir expulsada la segunda semana. Pensaba que mi público impediría que eso sucediera. Me he sentido muy sola. Te dije que te hablaría con la verdad”, explicó la artista con la voz entrecortada.

Yurena quería saber en qué se había equivocado para que la audiencia le diera la espalda. “Salsa, más movimiento. Se te ha visto poco. ¡Tendrías que haber sido tú a tope!”, expuso su amigo Víctor. “Ahora que estás como nunca deberías de haber dado más. La sensación es que has pasado de puntillas”. En ese momento, Jorge Javier quiso quitarle la idea de la cabeza de que el público no la quiere.

“¡Pero cómo se me iba a ver mucho si lo único que se ha visto son broncas! Se me han comido las broncas… Lo que más me duele, igual lo estoy diciendo desde la rabia, es que una gran parte del público que ha votado ha premiado la mala educación. Y si yo, para estar en un reality y ganarlo, tengo que caer en el insulto y la falta de respeto, prefiero ser como soy y que me echen a las dos semanas”, sentenció la intérprete de ‘En Carnaval’. “A veces la palabra bronca la utilizamos muy a la ligera. A lo mejor lo que se tiene que hacer es una cosa: convivir. Y convivir significa también participar… Te has limitado únicamente a escuchar”, opinó Jorge Javier.