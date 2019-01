Si tras el cambio de programas de Emma García y Toñi Moreno alucinamos todos pero nos hemos acabado acostumbrando, que ésta última no se relaje mucho, porque si hay alguien que puede volver a quitarle el trabajo ¡es Maite Galdeano! ¿Por qué? Diréis vosotros. Muy sencillo: porque es el máximo exponente del ligoteo español. Si hace unos días no sabíamos si llevarnos las manos a la boca, a los ojos o a las orejas mientras veíamos su cita con Julio Ruz en la Casa de GH DÚO, ahora el programa ha tenido a bien hacer públicos los detalles que no pudimos ver de ese 'vis a vis'... y es, hablando mal y pronto, para mear y no echar gota. Os lo juramos.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Mediaset

Todo iba estupendamente hasta que Maite, con su incontrolable verborrea, empezó a agasajar a Julio: que si "cada vez me gustas más", que si "ay, qué bien", que si "cada vez te veo más guapo", que si "me cojo las maletas y me voy a Jaén", que si te regalo un tanga... ¿cómo? No, no os está dando una embolia: Maite Galdeano quiso que Julio Ruz se acordara de ella durante toda su estancia (como si no se fuese a acordar de esa cita surrealista el resto de su vida), así que, 'con todo su papo', como diría ella, rebuscó en su sujetador (¿qué es eso? ¿El bolsillo de Doraemon?) y sacó un tanga. Negro, como de malla transparente. Con su puntilla y todo... en azul eléctrico. Porque una una va fresquita a la par que sexy.

Mediaset

Mediaset

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Si Valle-Inclán levantara la cabeza y tuviera delante una tele con esta cita, reescribiría sus esperpentos, porque a pesar de que Maite nos dio ORO televisivo, no sabíamos si reír, llorar o poner el 'mute' con el mando a distancia para reducir la vergüenza ajena al 50%, y así sólo verlo, pero no oírlo. Julio, por su parte, se lo tomó con deportividad y, aunque su cara fue la viva imagen de la sorpresa al desdoblar el tanga, decidió agradecerlo y guardarlo para acordarse de ella en la casa. "Y todas las noches lo hueles", añadió Maite. A Julio la ventresca ya se le estaba haciendo bola.

Mediaset

¿Fue esto lo único que pasó? Con Maite NUNCA hay dos sin tres, así que después de amenazar con acoplarse en casa de Julio y de regalarle sus bragas, abrió ls fauces como el león de la Metro, se metió los dedos y se arrancó un paluego que debía de tener el tamaño de un cachopo asturiano. "Ahora que no nos ven...", se atrevió a soltar la Galdeano. Igual más de 2 millones de personas mirándola en directo no son suficientes para ella. Es el 'síndrome Beyoncé': ya puedes llenar un estadio, que te mueves por allí como si estuvieras con las pantuflas en tu casa y un moño recogido con una pinza. Natural que es una.