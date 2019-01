Pese al claro acercamiento que han vivido desde que comenzara ‘GH Dúo’, Sofía Suescun y Alejandro Albalá están cada vez más distanciados. Una realidad que se ejemplificó en la última gala del reality. Mientras abordaban la enésima disputa entre Antonio Tejado y Candela, el programa emitió unas imágenes en las que se podía ver a Sofía dándole una cachetada en el culo al colaborador de ‘Sálvame’. Además, durante la última fiesta, la experta en realities recordaba que Tejado en su día le escribió por Instagram, dejando entrever que buscaba algo con ella… “Lo del culo es otra de las vaciladas que tenemos entre nosotros dos”, explicó Suescun en el directo.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

“Y sobre el mensaje no es nada fuera de lo normal. Anoche en la fiesta recordé que tenía algún mensaje de Antonio, pero en él no había ningún tipo de intención. Solamente quería mantener una conversación. Es un mensaje muy antiguo, nos habríamos visto poco antes”. Alejandro Albalá, un tanto mosqueado por la situación, dijo nunca haber visto a su ex dándole una cachetada a un tío en plan de broma. “Sinceramente, me da igual. Sé cómo es Sofía”, señaló.

En ese momento, la ganadora de ‘Supervivientes’ recordó que no le tenía que importar, ya que no son pareja. Unas palabras con las que Alejandro no estaba del todo de acuerdo, ya que sacó a relucir toda la retahíla de promesas amorosas que le ha hecho durante los últimos días. “No voy a decir otras cosas que me ha dicho porque soy un caballero. Acuérdate del día de la despensa. No voy a contarlo porque sé que vas a decir que es mentira”, matizó.

Telecinco

“No sabes lo que me arrepiento de haber entrado con Alejandro Albalá”, afirmó Sofía. Por su parte, Alejandro dijo no saber cómo había estado enamorado “de una persona tan falsa”. Con el ambiente caldeado, que el exmarido de Chabelita ganara la prueba semanal no hizo más que caldear las cosas, ya que la pareja tenía la posibilidad de acudir al confesionario para ejercer el poder del intercambio individual y trastocar las nominaciones.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Con los nombres de Ylenia, Raquel, Antonio Tejado y Candela en la palestra, los jóvenes debían decir a quién salvar, algo en lo que no se ponían precisamente de acuerdo… Como la decisión tenía que ser unánime, ninguno estaba dispuesto a dar su brazo a torcer. Albalá quería sacar de la lista a Antonio, mientras que Suescun apostaba por su amiga Ylenia. “Yo le he dado los tres puntos a Candela y a Antonio, pero tan solo se los quería dar a ella”, explicó el santanderino.

Telecinco

Aunque Alejandro quería que prevaleciera su opinión al haber sido la persona que ganó la prueba, Sofía se negaba en rotundo a dejar en la estacada a Ylenia. Tanto es así, que acabó protagonizando una monumental pataleta por salvar a la de Benidorm. “Podemos estar así toda la noche… Por suerte o por desgracia he cogido yo el bombón y creo que deberías respetar mi opinión. Respétame por una vez en la vida”, dijo Albalá para que su compañera entrara en razón. “A mí me duele mucho que salga Ylenia, pero creo que es más fácil que se salve ella que Antonio”. Por no ponerse de acuerdo, a punto estuvieron de echar a perder su privilegio, pero ‘in extremis’ decidieron salvar a Tejado y poner a María Jesús Ruiz en su lugar.