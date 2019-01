La puesta a punto de Julio Ruz ha llegado. El ex de María Jesús Ruiz está de un guapo subido, las mujeres se lo rifan (bueno, más bien Maite Galdeano), por lo que ha decidido ponerse en manos de Juan Miguel y cambiar de look. El peluquero oficial de la casa de ‘GH Dúo’, armado de tinte negro, le tiñó las canas a su compañero, de 36 años, lo que le confería un aspecto mucho más juvenil. Al ver el resultado, Carolina Sobe no pudo más que catalogar al empresario de ‘follistein’. “Cuando salga verás, ¡vas a estar todo el rato pin pan pum!”, apuntó. Además, recordó lo fogoso que es en la cama, desvelando datos tan reveladores como que es experto en arrancar bragas…

Ante la suerte de simulación de cabello, Ruz se vino arriba y ya está pensando en los retoques estéticos que se va a hacer cuando salga de la casa. “Estamos probando mi nueva imagen. Ya tengo decidido que me voy a hacer varios retoquitos cuando salga. Me voy a poner un pelazo que ya verás”, confesó en la intimidad del confesionario. Una idea que parece estar barajando desde hace tiempo, ya que, en su surrealista cita con la madre de Sofía Suescun, al conocer que su pretendienta se ha hecho algún que otro retoque, dijo que él también tenía que hacer algunos arreglos, entre ellos, someterse a un injerto de pelo. “Aparento siempre más edad”, se lamentó.

La transformación de Julio no ha quedado ahí. Aunque a lo mejor no os habíais dado cuenta, desde que entrara en el reality ha bajado de peso, ¡e incluso ha perdido algo de papada! “He perdido una talla desde que estoy aquí”, asegura. Además, está dispuesto a seguir por el mismo camino: “Espero seguir perdiendo peso en los próximos días”. Sobre la papada, Carolina tenía algo que decir: "Ya no tienes cara de queso. Cuando se te quite todo esto de aquí, que es una papada de pelícano, eso va a ser guay".

Y es que la Sobe parece estar completamente fascinada con el cambio radical que ha dado el que fuera su ‘amante bandido’. “Parece un ‘viceverso’, es como Russell Crowe. ¡Se está convirtiendo en todo un chulazo! Está tan cambiado que hasta su ex quiere darle lo suyo. Yo creo que le vuelve a hacer tilín”, señalaba la colaboradora ante la presencia del Súper. “Yo lo voy a modernizar. Le voy a poner unos pantalones pitillo a lo Kiko Rivera. Es que tiene una pinta que no es normal… Hasta Fortu es más moderno que él”. ¿Cuántas de aquí se han quedado prendadas ante el nuevo Julio? (Aviso a navegantes: el empresario tiene fama de dejar embarazada a cualquier mujer que se le arrime).