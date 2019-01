La última gala de 'GH DÚO' dejó muchos frentes abiertos, y hay dos concursantes que no han salido nada bien parados de lo sucedido: Antonio Tejado y Sofía Suecun. El sobrino de María del Monte se salvaba de la expulsión y vivió un momento de lo más tenso cuando su ex se enteraba de que seguiría en la casa... Pero no solo eso. Antonio se vino tan arriba que no ocultó sus estrategias, algo que no ha sentado demasiado bien a algunos de sus compañeros. Raquel, por ejemplo, se indignó y no pudo evitar enfadarse: “Podía habernos protegido dejando que nomináramos más tarde y no lo hizo”. Las cosas no quedaron ahí. La mañana siguiente Antonio ha tenido que verse acorralado por más compañeros, vamos, que la casa se ha puesto totalmente en su contra. Mientras él ha intentado defenderse: "Antes de que salga nominado yo o alguien que quiero prefiero que salga alguien que quiero menos".

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Ylenia, molesta al pensar que uno de los motivos por los que está nominada es por el juego de Antonio, se lo dejó muy clarito: "Ayer mentiste como un bellaco y ahora estás manipulando esa versión" y continuó explicándose: "Me dijiste que no te habías dado cuenta y ahora me estás diciendo que lo hiciste a posta. Me dijiste que no habías pensado en las nominaciones".

Telecinco.es

Él continuó intentando quedar bien y quitarle hierro al asunto, pero Julio no aguantó más y también explotó: "El que pretende hablar sin sentido para callar a los demás eres tú". Y entonces... ¡Boom! Explotó la casa. Antonio no se calló y se vino arriba contra su compañero. “Falso”, “mentiroso”, y alguna que otra palabra más alta que otra hicieron que Ylenia y Carolina le frenaran para defender a Julio: "Le estás diciendo que miente y tú también mientes. Me parece muy bien que no me nomines pero has mentido", le decía Ylenia, y Carolina continuaba: "Mientes, Antonio, es que mientes. Anoche dijiste que los 3 puntos me los dabas a mí por el vídeo y ahora dices que lo diste por Julio". Y aunque la discusión acabó, lo hizo porque el mal rollo era tal que cada uno prefirió irse por su lado...

Pero otra de las que no ha pasado sus mejores días es Sofía. Después de protagonizar un enfrentamiento con Alejandro por ver a quien salvaban de la nominación, sus compañeros comenzaron a posicionarse. Carolina e Ylenia, que hasta ahora habían sido amiguísimas de Suescun, se sentaron con Albalá y le dieron la razón. Ambas le aconsejaron que no se dejase manipular por Sofía.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco.es

Por si fuera poco, las cámaras pillaron a Ylenia cantando una especie de nana a su bebé, y ¡flipáis con la canción! “Esto es muy extraño, muy, muy extraño. Es lo que hay, es lo que hay… Intocable es nuestro co** y punto, qué falsa es la gente Dios mío. Y las toto ya se han roto porque todo era mentira, ella que quería grupo con las más queridas. Fíate tú de alguien que todo es mentira. No me fío de nada, qué película más surrealista. Anda, a pastar al campo toditos con sus miedos y su falsedad", se la oía cantar. ¡La que se va a liar!