Alejandro Albalá y Sofía se besan en 'GH Dúo'

Alejandro Albalá y Sofía Suescun mantienen una relación de amor-odio. Si este mediodía 'Socialité' se hacia eco de una discusión épica entre la pareja, esta misma tarde las redes sociales nos descubrían, que no sólo se han reconciliado, sino que también se han besado. Alejandro Albalá ha manifestado por activa y por pasiva sus sentimientos hacia Sofía Suescun, él no lo puede negar y está locamente enamorado de la reina de los realities. Y ella aunque dice que no quiere saber nada de él como pareja, luego con sus acciones demuestra todo lo contrario. El joven le reprochaba a Sofía que no sabía porqué está enamorado de ella. Y ella le replicaba que se enamorase de otra."Pues mira, ojalá. Una que valiera la pena, porque vaya tela. Esta está todo el día hablando de mí, que fue a 'Supervivientes' por lo mismo, porque estaba conmigo que si no estás aquí", decía él muy enfadado.

Eso sí, después de estas duras palabras, él le susurraba que la sigue queriendo. "Me pongo así porque odio, odio, odio... que no me quieras", confesaba. Pues bien, parece que a los jóvenes les está viniendo muy bien compartir habitación a solas y sobre todo tener un hijo en común. Sofía y Alejandro han pasado un fin de semana de lo más romántico como padres y la de Pamplona parece no saber muy bien ya lo que quiere con el exmarido de Chabelita.

Sofía no quiere estar mal con Alejandro dentro de la casa porque lo siente como su gran apoyo. Además, el joven sucumbe a todos los deseos de Sofía, que si cosquillas, cariños en la cama... finalmente Sofía Suecun y Alejandro Albalá se han terminado besando. Ella le pedía un beso y él se lo daba sin rechistar. Está claro que los jóvenes están cada vez más cerca de una reconciliación. ¿Acabarán volviendo?

Lo que está claro que por más que consejos que le den a Alejandro, él no puede hacer nada para luchar por sus sentimientos. Esta misma semana Antonio Tejado le aconseja que deje de sucumbir a los encantos de Sofía y que tome una decisión, un mensaje que también ha querido trasladarle Ylenia, gran amiga de Sofía. "Si ella te marea, tienes tú que tomar una decisión".