Que una expareja discuta al verse encerrada en un mismo espacio no es algo especialmente inusual. Lo que sí llama la atención de la tensa relación que mantienen Antonio Tejado y Candela Acevedo en ‘GH Dúo’ es la habilidad que tiene la andaluza de acusar a su expareja de intentar hacerle daño con los argumentos más surrealistas. Tras el inenarrable episodio Antonio Tejado intenta provocarme oliéndole el aliento a las chicas, Candela ha vuelto a la carga y ha acabado derrumbándose… ¡después de intuir que su ex se estaba dando placer a sí mismo bajo el edredón!

En las imágenes que se vieron en el pasado debate del reality aparecía el ex de Chayo Mohedano, tumbado en la cama y con el resto de sus compañeros pululando por la habitación, haciendo extraños movimientos debajo del edredón. Al llegar Candela e intuir que su ex se estaba masturbando, no pudo más que exclamar que no podía creer lo que veían sus ojos. “¡Madre mía! Es difícil, ¿eh? Es complicado. ¡Qué poca vergüenza, tía!”, señaló ante la cara de asombro de Tejado.

Acto seguido, corrió al confesionario a desahogarse. “Súper, ¡es que acabo de ver una cosa muy fuerte!”, exclamó llorando sin consuelo. “No lo puedo contar”. Eso sí, aunque decía no querer contar nada, cuando el colaborador de ‘Sálvame’ fue a pedirle explicaciones por su reacción en la habitación, ella no dudó en hacerle la pregunta: “¿Te has hecho una paja?”.

Alucinado, Antonio montó en cólera y la amenazó con ir al confesionario para decir que le quería poner una demanda. ¿Tú vas a venir con esas a mí?”, se lamentó. “Ha dado a entender que yo me la estaba cascando. ¡¿Lo próximo qué va a ser?! Soy capaz de hacer antes un edredoning con alguien y pasármelo bien que masturbarme. A mí no me gusta masturbarme”, sentenció el andaluz en presencia del Súper.

Poco después, a solas en el salón, la expareja hablaba sobre lo sucedido. “No me busques más. Yo a ti no te estoy buscando, así que déjame hacer mi vida en paz”, le pidió Tejado a Candela. “Es que estás mintiendo, eres una mentirosa. ¡Que sea la última vez que vienes a recriminarme nada!”.

Al escuchar la discusión, el resto de la casa acudió a interesarse por lo sucedido, contándoles Tejado la surrealista historia. “¿Cómo se va a estar haciendo un pajote ahí con el niño y todo?”, opinó Ylenia. “Si lo estuviera haciendo, ¿a ti que te importa?”, le espetó María Jesús a Candela. “¿Y vosotros esas cosas no las podéis hablar en privado?”, se preguntó Raquel.