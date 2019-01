Jordi González no podría haber estado más acertado. Nada más comenzar la última gala del debate de ‘GH Dúo’, el presentador hizo una sabia reflexión: “Lo que ha pasado este fin de semana en el programa se resume en una frase: ‘Mi pareja me está fastidiando el concurso’”. Y es que, a los continuos enfrentamientos entre Antonio Tejado y Candela Acevedo, se suma que Sofía Suescun y Alejandro Albalá se enzarzaron en una monumental bronca que tenía a sus respectivas madres como principales protagonistas. Y es que ya se sabe… ¡Maite Galdeano es capaz de liarla incluso sin estar presente en la Casa!

Tras la gala del pasado jueves, Sofía Suescun estaba destrozada por no haber conseguido salvar a su gran amiga Ylenia de la nominación. Sin embargo, Albalá estaba especialmente dolido por el numerito que le había montado su expareja en el confesionario. “Me duele que de una persona que he estado enamorado me quiera dejar de pringado”, le dijo a Sofía. “No voy a dejar que te rías de mí”.

A su vez, Ylenia no entendía las lágrimas de su compañera y estaba más que convencida a que se debían a que no le había salvado de la nominación… “Estoy de los victimismos hasta el coño”, exclamó al ver a su ‘amiga’ llorar. Acto seguido, se fue al confesionario para desahogarse: “No puedo con Sofía y su lagrimita de intento llorar y no puedo. Estoy segura de que ha tenido el poder de salvar a alguien y no me ha salvado a mí”.

La tensión entre Alejandro y Sofía ha ido en aumento, y es que el amor del joven se transforma en rabia cuando obtiene a cambio el rechazo de su ex. “Estoy soltera y hago lo que quiero”, le quiso aclarar la ganadora de ‘SV’ a su expareja. “Paso, yo no sé cómo estoy enamorado de esta tía… Ojalá me enamore de alguien que valga la pena”, replicó el exmarido de Chabelita, quien cada vez tiene más claro que Sofía ha estado con él por el interés. “Siempre has ganado haciéndote la víctima. Por eso a ti lo que te duele es no ser ahora la víctima”.

Con el ambiente caldeado, la situación acabó estallando por los aires cuando sacaron a relucir el nombre de sus progenitoras. Mientras tomaban el desayuno, Sofía acusó a Alejandro de haber calculado junto a su madre, Paz Guerra, todos sus movimientos en el reality, iniciando así un cruce de acusaciones por ver cuál de los dos tiene la mejor madre. De hecho, Alejandro, para defender a su madre, no se le ocurrió otra cosa que enumerar sus logros en la vida.

“Mi madre es podóloga, tiene una carrera y cobra más de 5.000 euros al mes. Tiene tres casas. Mi madre ha sudado más que la tuya”, señaló Albalá a voz en grito. Por su parte, Suescun recordó que su madre era una luchadora que había logrado sacar adelante a dos hijos. “Ya te gustaría ser como mi madre y haber conseguido todo lo que tiene”, añadió Albalá.

En el plató del debate, Paz Guerra no quiso entrar a valorar las palabras de su hijo y recordó que tan solo eran dos niños que habían tenido un pique. Pese a ello, Galdeano aprovechó para arremeter contra Albalá y volver acusarlo de ser un vago y un mantenido. “¿Por qué no le enseñas a tocar los pies? ¡Porque el chico los cojones ya sabe tocarlos muy bien! Mi hija es más humilde”, indicó.

En ese momento, Belén Esteban saltó para defender a la madre de Alejandro Albalá, montando en cólera cuando Maite se comparó con ella. “¡Yo aquí estoy trabajando! No voy a consentir que ella diga como yo. Yo cuando he vendido lo he asumido, pero ahora aquí estoy trabajando… Estoy harta de verte en el ‘Deluxe’ diciendo que Alejandro es un mantenido de tu hija. Entonces, ¿de qué nos quejamos?”.