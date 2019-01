La actitud voluble de Carolina Sobe en ‘GH Dúo’ ha hecho que los colaboradores del debate la tengan en el punto de mira. Y es que no entienden muy bien los continuos cambios de rumbo de la concursante del reality, que lo mismo un día apoya a unos que a otros. Después de ver un vídeo en el que Sobe se enfrentaba a Antonio Tejado por defender a Candela, Yurena acabó estallando en el plató. “Yo no me creo nada a Carolina. Cada día tiene una opinión diferente. Ha pasado conmigo, ha pasado con Tejado y quién dice que no pase dentro de unos días con Candela. Su opinión es cambiante continuamente”, señaló visiblemente molesta la cantante mientras era aplaudida por Belén Esteban.

“Yo a Carolina la tengo calada. Tengo comprobado que cuando hay gala, ella si ve que abuchean, se pone en contra del que están abucheando. Tú puedes cambiar de idea, pero tan rápido no”, apuntó la colaboradora de ‘Sálvame’. Acto seguido, Nagore Robles, quien conoce muy bien a Sobe, pidió la palabra y le lanzó varios dardos envenenados. “Carolina hasta hace poco estaba diciendo que Candela está loca, que no puede ser que una mujer sea así. Iba de amiga de Antonio e hizo su alegato”, recordó.

“Ahora, además de ponerse de esa manera, llama payaso a Antonio. Yo no sé lo que hubiera pasado si otra persona ahí dentro dice payaso. A mí no me hacen ninguna gracia ni sus insultos ni su falsedad. Y esto no tiene nada que ver con un tema personal”, señaló antes de romper a reír de forma nerviosa. “Es que es muy follonera, pero que conste que no es nada personal”, matizó.

Cabe recordar que durante algún tiempo Nagore y Carolina fueron amigas. Sin embargo, la vasca le retiró su amistad a la ‘gran hermana’ al considerar que, durante su estancia en ‘Acorralados’, la había traicionado malmetiendo en la relación que mantuvo con Sofía Cristo y acudiendo a los platós para hablar mal de ella. "Eres la peor persona que he conocido en mi vida", le llegó a decir Nagore a Carolin durante un enfrentamiento que mantuvieron en ‘MYHYV’.

Aparte de esto, en los últimos días se ha venido especulando con que la relación que Nagore mantiene con Sandra Barneda podría estar atravesando una crisis. Tanto es así, que la colaboradora podría haber abandonado el hogar que compartía con la presentadora para irse a vivir al piso que posee en el centro de Madrid. Ante esta situación, en un momento dado del debate, Jordi González le pidió que le mirara directamente a los ojos para preguntarle si se encontraba bien. “Estoy estupendamente”, contestó Nagore. ¿Cesarán así los rumores?