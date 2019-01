Fortu, de su enfrentamiento con la audiencia a su bajón anímico

La audiencia no parece estar muy contenta con el papel que Fortu está teniendo en ‘GH Dúo’. En mitad de las continuas broncas y enfrentamientos, el vocalista de Obús y su pareja, Yoli, están pasando especialmente desapercibidos. Su protagonismo en las galas es prácticamente inexistente, un hecho del que tuvieron constancia durante el último debate del reality cuando los concursantes se enfrentaron a las preguntas de los internautas. “Para Fortu, Yoli, Raquel y Juanmi, ¿seguís en la casa?”, se preguntaba un seguidor del programa. Al leer el tweet, el cantante sacó a relucir su lado más roquero y mostró su malestar con la organización del programa.

“¡Pues claro que seguimos aquí! ¿Qué queréis? ¿Qué me ponga a gritar?”, se lamentó Yoli antes de que interviniera su pareja. “Si no sacáis vídeos nuestros, pues normal que la gente no nos vea”, denunció Fortu. “Aquí estamos, Jordi. No te lo estoy diciendo a ti, se lo digo al espectador para que vea el 24 horas”. Y la siguiente pregunta no hizo más que caldear todavía más el ambiente: “Fortu, ¿si no estuvieses con Yoli, te interesaría Carolina como pareja?”.

“Bueno, sería cuestión de que lo habláramos los dos. Carolina es un bombón y una tía simpática… La mujer de mi vida es Yoli. Si no estuviese con ella, me lo pensaría”, comenzó diciendo el cantante. Sin embargo, al escuchar los abucheos del público presente en el plató, cambió de parecer y se mostró tajante: “¡No! ¡Si no estuviera con Yoli no podría estar con Carolina!”. A su vez, Sobe confesó que ahora había centrado sus esfuerzos en otro habitante de la casa… “Yo ya he dicho muchas veces que estuve enamorada de Fortu, pero ahora me pone más un jovencito, me pone más Alejandro Albalá. ¡Él sí que es una golosina!”, bromeó.

Lo cierto es que, en los últimos días, Fortu ha sufrido un bajón anímico dentro del reality. Tanto es así, que no tenía ni fuerzas para salir de la cama y unirse a la última fiesta. “No sé lo que me pasa. Estoy extraño y un poco triste”, confesó cuando Yoli y Kiko se mostraron preocupados por su estado. “¿Te arrepientes de estar aquí? No quiero que estés triste porque si no me pones triste a mí”, le indicó su novia. “Es que yo tampoco te veo que tú estés animada. Te he liado yo en este rollo y no sé, lo mismo es eso. Se me pasará”, señaló.