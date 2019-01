La ‘curva de la vida’ saca a relucir los aspectos más íntimos de los concursantes de ‘GH Dúo’. Esta semana le ha tocado el turno de enfrentarse a las subidas y bajadas de su existencia a Antonio Tejado y Candela Acevedo, la pareja más controvertida del reality. Nada más comenzar a hacer repaso de su vida, el actual colaborador de ‘Sálvame’ ha recordado el importante papel que su tía, la cantante María del Monte, tuvo en su adolescencia. “Yo a los 16 años era bastante prenda. En ese momento, aparece en mi vida mi tía María del Monte que me pone las pilas y me ayuda. Me dio un oficio, por lo que se lo agradeceré toda la vida”, señaló.

Y es que la cantante le echó un cable para que encontrara trabajo en el equipo de producción de un programa que presentaba. Precisamente, fue en ese programa donde conoció a Chayo Mohedano, la que sería su pareja durante varios años. “Empezó una cosa muy bonita en un mundo nuevo en el que yo ya comenzaba a sentirme realizado. Sentía que valía para algo”, recordó. “Mi vida subió hasta arriba con el nacimiento de mi hijo Antonio. Ese es uno de los momentos más importantes de mi vida. La curva baja cuando mi relación con Chayo se rompe”.

Y es que, pese a los continuos enfrentamientos que han protagonizado, Tejado ha hecho examen de conciencia y no tiene problemas en entonar el mea culpa. “Esa relación me la cargué yo al 90%. Era muy joven, un niñato. No le di buena vida, le fui infiel varias veces… En fin, me comporté como un imbécil”. En ese momento, Jorge Javier quiso saber si le había pedido perdón a la sobrina de Rocío Jurado. “Sí, aunque supongo que no me habrá perdonado y sus motivos habrá tenido”, contestó.

Además, reconoció que no mantienen ningún tipo de relación después de que su expareja se metiera en un tema de “juzgados y demandas”: “Me da mucha pena. Cuando uno va cumpliendo años y se le va yendo la chulería y la prepotencia, le da más importancia a estar tranquilo. Me gustaría reconciliarme con ella por el bien de nuestro hijo, aunque no sé si ella lo aceptaría”.

Y es que Antonio asegura tener un buen recuerdo de su relación con la hija de Amador Mohedano y Rosa Benito: “En cierto modo, fui feliz con ella. Aunque en ese momento yo tenía un concepto de la felicidad desvirtuado. Creía que la felicidad era tener buenos coches, ir a los mejores restaurantes… Con 20 años, la felicidad para mí era vivir por todo lo alto. Después he descubierto que no es así… Tengo buenos recuerdos de Chayo, es una tía muy graciosa. Los buenos recuerdos que tengo de ella son de risas”.

Además, en su recorrido vital también hizo parada en su relación con Alba, con la que llegó a casarse y tiene un hijo en común. “Alba fue una mujer muy importante en mi vida. Me dio a mi hija Emma. Con ella hubiese estado toda la vida, pero a ella se le fue el amor. No la culpo por ello y todavía tenemos una buena relación. Con Alba pagué un poco lo que le hice a Chayo. Yo quería mucho a esa persona y fue ella la que me dejó de querer. Caí al fondo del abismo y tragué un poquito de karma”.

Sobre su relación con Candela, asegura haber sido muy feliz con ella, pero que las continuas idas y venidas le han acabado pasando factura. Eso sí, sostiene que jamás le ha sido infiel mientras estaban juntos. ¿Candela se cree las palabras de su ex? “Si él lo dice, yo confío en su palabra”, dijo con la boca pequeña.