Julio Ruz no ha encajado especialmente bien la nominación de María Jesús Ruiz. Pese a los continuos roces, el empresario sigue completamente enamorado de su expareja. Una realidad que se ha visto plasmada en un vídeo que el propio Jorge Javier Vázquez ha definido como el más bonito de lo que llevamos de ‘GH Dúo’. “Quien no se emocione con este vídeo tiene aquí una patata”, dijo el presentador señalando su corazón. En un momento de bajón porque la modelo está en la cuerda floja, Ruz se fue al confesionario para desahogarse. “La nominación de María Jesús me ha afectado mucho. Yo cuando la veo recuerdo a la María Jesús con la que yo he vivido y sé que cuando salga no voy a poder tener ese contacto con ella”, dijo visiblemente apenado y al borde del llanto.

“Tiene a mucha gente alrededor que le influye. Ella ya me ha dicho que los primeros que van a votar para que se vaya es su propia gente. Para ellos, verla feliz conmigo es un problema. Para mí es muy duro volver a perderla”, explicó compungido. “Lo más maravilloso que he tenido en este concurso es volver a encontrar a la persona con la que yo he compartido mi vida”.

Acto seguido, se animó a pronunciar un alegato a favor de su ex: “Yo no tengo muchos seguidores, pero a la gente que le caiga bien, por favor, que hagan el esfuerzo de salvarla porque la necesito aquí. Esto es como volver a tener la relación que teníamos. Yo sé que todo es un espejismo, pero la tengo aquí”.

Si todavía no tenéis el pañuelo en la mano, esperad a ver cómo se desarrolló una conversación de la expareja en la intimidad de la habitación. “No me van a salvar porque me llevo bien contigo. Nosotros hemos entrado aquí odiándonos. Si me voy, el hecho de que podamos llamarnos ya es un triunfo”, señalaba María Jesús.

“Yo tengo muy claro que cuando salgas ya no nos volveremos a ver. Por eso no quiero que te vayas, porque es una forma de estar cerca de ti”, confesó Julio con lágrimas en los ojos. “Quiero seguir viviendo este sueño el tiempo que pueda. No hay día que no haya pensado en ti”. Al ver a su ex abatido, la ex Miss España se acercó a consolarlo y recordar lo chocante que tiene que ser verlos cuando se enfadan. En ese momento de complicidad, María Jesús sacó a relucir que deben ir pensando en bautizar a la hija que tienen en común. “Eso lo más sencillo sería tú y yo y dos personas más”, expuso Julio antes de darse un abrazo.

“Yo no te quiero odiar más. Yo sé que tú a mí me has querido y con eso me quedo”, señaló Ruiz antes de romper a llorar. “Eres muy bueno conmigo. Piensa que siempre vas a tener un apoyo en mí”, añadió. Por su parte, Ruz fue lo más claro posible con la andaluza: “A pesar de todo, no he dejado de quererte”. Como colofón a la historia, ambos acabaron fundiéndose en un caluroso abrazo. ¿No os habíamos dicho que era especialmente romántico?