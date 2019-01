Nadie puede negar que Jorge Javier Vázquez es de esos presentadores que se mojan. Más allá de leer el teleprompter y moderar los programas que presenta, la estrella de Telecinco no tiene ningún reparo en expresar su opinión y soltar todo aquello que se le pase por la cabeza, lo que le ha convertido en uno de los profesionales más genuinos y valorados del sector. Sin embargo, lo que muchas veces pueda verse como una virtud, en otras ocasiones no queda tan claro al traspasar la delgada línea entre ser implacable y espontáneo a ser un pelín borde… Buen ejemplo de lo que estamos contando lo vivimos en la última gala de ‘GH Dúo: Límite 48 horas’, cuando dejó constancia de su fuerte carácter hasta en tres ocasiones. ¡Menos mal que enseguida se le pasa!

La primera de sus ‘víctimas’ fue Liz Emiliano. Mientras Jorge Javier cebaba un vídeo de María Jesús Ruiz y Julio Ruz, señalando que era especialmente bonito, la ‘gran hermana’ y defensora de Raquel resoplaba por lo bajo. “Te digo una cosa, es muy aburrido que cualquier cosa que veáis la cuestionéis. Disfruta de lo que ves, pero estar continuamente cuestionando lo que ves me parece un aburrimiento”, le espetó el presentador a la colaboradora. “Pues a mí me parece manipulación”, replicó Liz. Unas palabras que no sentaron nada bien al maestro de ceremonias: “Probablemente, lo que te pasa a ti es que te ves reflejada en lo que tú dices, que tu vida es puro teatro”. ¡Toma ‘zasca’!

Pocos minutos más tarde, el catalán conectaba con la casa para enfrentar a Antonio Tejado a un vídeo en el que se le puede ver criticando abiertamente a Alejandro Albalá, precisamente, la persona que el pasado jueves le salvó de la nominación. Al verse acorralado, el ex de Chayo Mohedano negó la mayor y aseguró que sus perlitas, entre las que encontramos la palabra “pintamonas”, iban dirigida a Julio Ruz. Un argumento que no se creían ni sus compañeros ni el propio presentador… “Puede que tus compañeros te consideren muy listo, pero no nos tomes por tontos”, le recriminó muy seriamente, dejando a Tejado con cara de póquer.

Como colofón, Jorge Javier, que parecía estar insaciable, también fue especialmente crítico con Fortu y Yoli. Después de ver un vídeo en el que la pareja confabula en no meterse en ningún lío para así pasar desapercibidos y durar más en el reality, el presentador se mostró de lo más claro y directo. “¿A vosotros no se os cae la cara de vergüenza?”, les preguntó abiertamente mientras la pareja se intentaba justificar. “Pero Fortu, ¿no te das cuenta de que eso no es concursar en ‘GH’? Es como si tú vas a dar un concierto y no cantas por si acaso desafinas”. Al ver que Fortu, encargado de la cocina, se escudaba diciendo que él se mataba por dar de comer a sus compañeros, Vázquez remató: “’GH Dúo’ no es un rancho”.