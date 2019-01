Sofía Suescun y Alejandro Albalá lo mismo se tiran los trastos a la cabeza que se muestran la mar de ‘cariñosos’ el uno con el otro. En este constante tira y afloja, la ganadora de ‘Supervivientes’ parece estar cada vez más confundida al mismo tiempo que su ex no deja de gritar a los cuatro vientos lo mucho que la quiere. “Estoy triste por cómo se tiene que finalizar con esto… Por eso aprovecho para estar contigo aquí y te miro y me acerco y demás”, le dijo el exmarido de Chabelita, en un momento de intimidad, a su compañera de reality. “Lejos de estas paredes eso no existe. La última vez que te vea va a ser aquí”.

A su vez, Sofía aseguró estar confundida entre lo que le dice la cabeza y lo que le dicta el corazón. Sacando a relucir su lado más poético, Albalá siguió con el rollo ‘intensito’ y recordó que son “razones del corazón que la razón no entiende”. Entre besitos y abracitos, Suescun se preguntó por qué los dos son unos incomprendidos. “Es mejor que no te entiendan, porque si lo entiendes, es muy aburrido”, sentenció su ex.

Y claro, con semejante panorama, los dos tortolitos acabaron entregándose a la pasión debajo del edredón. Aunque en un primer momento Sofía mostró resistencia, enseguida sucumbió a los encantos del joven y se quitó la camiseta. Después de una sesión de caricias, que casi acaba con Sofía mostrando la delantera, en cuento apagaron las luces se dispusieron a pasar a mayores.

Besito viene, besito va, los extraños movimientos daban a entender que algo calenturiento estaba pasando debajo del edredón. Tal fue la entrega, que al terminar Albalá tuvo que levantarse para colocar bien los colchones… ¡Menudo ímpetu!

Como era de esperar, en el plató de ‘Gh Dúo’ no perdieron la oportunidad de comentar la jugada. Para la madre de Sofía, la simpar Maite Galdeano, esto no son más que “necesidades fisiológicas humanas”. “Todo lo que yo no hago lo están haciendo por mí… Qué se le va a hacer, son sentimientos que confundes en la casa. Estar ahí tantas horas con una persona que se pasa el día diciendo que te quiere, que quiere estar contigo…”, dijo intentando quitarle hierro al asunto.

Acto seguido, Miriam Saavedra denunció el inconsecuente papel que Alejandro Albalá juega en toda esta historia. “Aquí una vez más está demostrando que no es víctima de nada. A él le gusta el pan con chicharrón y lo que tiene que hacer es apechugar y decir que le gusta que le den”, opinó la ganadora de ‘GH VIP 6’. Por su parte, Miguel Frigenti recordó que a Sofía le gusta muchísimo el sexo oral y ya dijo en su día que su ex lo hacía muy bien. Unas palabras que corroboró la misma Maite: “Una vez ya comenté que Sofía me había dicho que le hacía unas cosas inimaginables en el triángulo de las Bermudas”.