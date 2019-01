Antonio Tejado le ha hecho ‘un traje’ de los buenos a Alejandro Albalá. Pese a que el exmarido de Chabelita se enfrentó el pasado jueves a Sofía Suescun por conseguir salvar al andaluz de la nominación, dejando por el camino tirada a Ylenia, parece que al colaborador de ‘Sálvame’ no le hace ninguna gracia los aires de grandeza de su compañero. Durante una conversación en la habitación, en la que algunos concursantes aprovecharon para arremeter contra Albalá, Tejado fue uno de los más duros con él. Y es que de Kiko o Ylenia se podía esperar que estén algo recelosos con el santanderino, pero ¿qué problema tiene Antonio con Alejandro?

Todo comenzó cuando la de Benidorm abrió la caja de Pandora y señaló que Albalá no era tan tonto como le gustaba hacer creer. Viniéndose arriba y al ver que todos los presentes estaban en contra del ex de Sofía, Antonio señaló que era un auténtico fanfarrón y “pintamonas”.

"Cuando salga de aquí nadie le va a echar cuentas. Dice que tiene muchos contactos, que cuando salga de aquí va a montar varias empresas. Van a venir contactos de Boston porque ha estado en 'Big Brother", bromeó. "A partir de ahora vamos a llamarle el Amancito, porque va a salir de aquí con un montón de empresas que le van a durar unos meses. Es un fantasma", continuó diciendo.

A su vez, Ylenia le acusó de hacerse constantemente la víctima acerca de su relación con Sofía. Además, pronosticó que, tras su ruptura con la ganadora de ‘Supervivientes’, acabaría dándose de bruces con la realidad cuando perdiera el interés mediático y se viera sin un duro en el bolsillo. Por su parte, Kiko criticó lo vago que se había mostrado durante el romance que mantuvo con su hermana: “Alejandro ha estado en mi casa y ha sido incapaz de coger un vaso y llevarlo al fregadero… Yo no podría vivir con una persona que se pase el día fantaseando”.

En el último ‘GH Dúo. Límite 48 horas’, la organización del reality decidió enseñarles estas imágenes a todos los concursantes, dejando en evidencia a Tejado. A pesar de todo, el andaluz, al verse acorralado, decidió echar balones fuera y explicó que esas palabras no iban dirigidas a Alejandro sino a Julio Ruz. Una argumentación que no convenció a nadie, ya que todos sus compañeros le dejaron con el culo al aire al recordar que estaba más que claro de quién estaban hablando. “Puede que tus compañeros te consideren muy listo, pero no nos tomes por tontos”, le llegó a decir Jorge Javier.

¿Y qué opinaba Alejandro de la traición de su amigo? "Me sabe mal, me duele y me deja trastocado, sobre todo después de salvarle de la nominación, pero no me arrepiento porque era algo que sentía en el momento", apuntó. Además, aprovechó su turno de palabra para pedirle perdón a Kiko Rivera: “Le pido disculpas si en algún momento de mi paso por televisión he faltado el respeto a alguien de su familia”.

Minutos más tarde y después de haber quedado en evidencia, Tejado decidió recular y confesar que muchas de las cosas que dijo sí iban dirigidas hacia Albalá al "dejarse llevar por la broma". “Son muchas horas y a lo mejor aquí se le va a uno la cabeza”, expresó a modo de disculpas. Entre lágrimas y sabiendo que su comportamiento no había sido el correcto, el sobrino de María del Monte explicaba que los continuos enfrentamientos le estaban comenzando a pasar factura: “21 días de peleas, eso no lo he tenido ni en mis peores momentos, y mira que los he tenido”.