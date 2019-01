Los habitantes de la casa de ‘GH Dúo’ están hasta el moño de los continuos enfrentamientos entre Antonio Tejado y Candela Acevedo. Ya en los directos del reality, muchos se han quejado abiertamente del monotema que protagoniza todas las galas. Una situación que, además, tienen que soportar a diario en la casa, ya que la pareja no se corta a la hora de discutir delante de sus compañeros y hacerlos partícipes de todas sus movidas… Con el ambiente caldeado, Ylenia ha acabado estallando contra Candela por discutir con Antonio mientras estaban todos comiendo alrededor de la mesa. ¡Si es que son bastante pesaditos!

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

La expareja se acusó de picarse mutuamente después de que el colaborador de ‘Sálvame’ le robara el vaso de agua a Candela y esta le contestara con un ‘bon gia’. Cuando la andaluza se dispuso a explicar por qué se había picado su ex, intervino la de Benidorm para dejar constancia de que les daba a todos igual. “No nos importa, de verdad”, dijo visiblemente molesta. “A ti no te lo estoy contando. Se lo estoy contando a Irene”, replicó Candela. “Se ha picado porque le ha dado la gana. Podré hablar de vez en cuando, ¿no? Para una vez que hablo…”.

Ylenia, cansada de la situación, se lanzó a explicarle a su compañera el motivo de su enfado. “Nos tenéis mareados ya en las tres semanas que llevamos aquí”, señaló al mismo tiempo que hacía un gesto de estar más que saturada. “Ahora te quiero, ahora te odio, ahora me pica él, ahora me pico yo… Estamos aquí comiendo y vuelven con su movida otra vez. ¡Qué pesadilla, colega!”, se lamentó.

Telecinco

“Tú has pedido a la audiencia de que te eche, pero primero nos vas a joder a todos bien”, continuó desahogándose. “¡Me molesta que durante la comida estéis con lo mismo de las tres p**** semanas que llevamos aquí!”. Por su parte, Candela lo negaba, aprovechando la estrella de ‘Gandía Shore’ para reírse de su acento ‘pijo’. “Para querer irte y estar tan hundida, ¡qué fuerza tienes!”.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Cuando parecía que la discusión había terminado, Ylenia volvió a la carga cuando Candela la acusó de estar haciendo una campaña en su contra. “Yo no tengo que hacer ninguna campaña. La que se ha puesto a llorar en el confe pidiendo por favor que la echen porque no puede más eres tú. La campaña te la has hecho tú a ti misma”, señaló. Unas palabras que sorprendieron a Antonio, ya que la propia Candela le había negado que estuviera pidiendo irse. “Lo que estoy diciendo no es mentira. La mentirosa es ella. ¡Para que veas lo mentirosa que es!”, apuntó Ylenia.

Telecinco

Aunque Candela se marchó al jardín para terminar con la disputa, al volver Ylenia le tenía un cartucho guardado. “Me parece absurdo que otra vez estéis buscando movida cuando luego la que te victimizas eres tú”, sentenció. “Eres una mentirosa compulsiva y aparte tienes la enfermedad de los celos. Ya tienes dos cosas, así que mejor que te pires”. Minutos después de su discusión, Ylenia se mostró muy afectada por cómo le había hablado a su compañera y acabó sollozando en brazos de Carolina.