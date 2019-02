Candela, tras su expulsión, arremete contra Antonio Tejado

Candela Acevedo, con más de 60% de los votos, se ha convertido en la tercera expulsada de ‘GH Dúo’. Antes de abandonar los muros de Guadalix, la andaluza tuvo la oportunidad de despedirse de su expareja, Antonio Tejado, con el que ha protagonizado un sinfín de broncas durante su estancia en el reality. Y como era de esperar, su último adiós no fue precisamente caluroso. “Aquí acabó nuestra historia”, sentenció. “No me has cuidado como yo esperaba y eso me ha dolido mucho”. Ante sus palabras, el colaborador de ‘Sálvame’ se mostró dolido: “Me da mucha pena, no te han podido conocer. No hemos sabido hacerlo bien desde el principio, por ninguna parte”.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

Al entrar en plató, María José, la madre de Antonio Tejado, no se levantó para saludarla. “La verdad es que no me nace… La despedida me ha parecido durísima. Nunca me esperaba que te fueras a portar así con Antonio. Ha sido muy doloroso… Esto nunca me lo hubiese esperado de ti”, explicó. “Antonio no será el padre Ángel, pero no es mala persona”, sentenció emocionada. Sin embargo, Candela aseguraba que su expareja no le había dado un trato justo. “El alegato no se lo hice a Antonio porque mi convivencia con él ha sido muy dura… No lo he pasado bien dentro, no me he sentido protegida”, replicó.

La expulsada enumeró algunas de los ‘agravios’ que le había hecho su expareja, como hacer partícipe a todos sus compañeros de sus discusiones o tontear con las mujeres de la casa, especialmente, con Sofía. “Estoy muy decepcionada, en todos los aspectos. Él podría haber evitado muchas peleas conmigo… No creía que me iba a decepcionar de esta manera”, dijo. En ese momento, le pusieron un vídeo en el que se podía ver a Antonio piropean a María Jesús Ruiz, Ylenia y Sofía. Aunque la madre de Antonio apuntó que no eran más que bromas, Candela veía mucho más: “Ha demostrado ser un obseso sexual”.

Telecinco

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Y es que Acevedo asegura que Antonio, pese a que desde un primer momento entraron como expareja, no le había respetado. “Ha tonteado y me ha faltado el respeto delante de todo el mundo”, dijo ofendida. “Ni come ni deja comer… Tiene una enfermedad sexual”. Acto seguido e hilando con el tema, le pusieron un vídeo en el que Amor Romeira y un hombre desconocido aseguran haber mantenido relaciones sexuales con el ex de Chayo Mohedano.

Sin mostrarse sorprendida, Candela confesó dar validez a todos los testimonios, ya que gracias al reality se había dado cuenta de cómo es su exnovio. “Yo le doy gracias al programa por haberme dado la oportunidad de saber cómo se comporta Antonio delante de un montón de chicas… Después de haber estado en la casa con él, no me sorprende nada. Él tiene un don de convencer a todo el mundo de lo que quiere comunicar”. Antes de terminar, se mostró tajante sobre sus planes de futuro: “Solo espero que Antonio no me vuelva a llamar”.