Kiko Rivera, dolido con Fortu y Yoli por llamarlo 'Pantojo'

Fortu y Yoli no han visto con buenos ojos que Kiko Rivera e Irene Rosales tuvieran el privilegio de ver, con motivo del primer cumpleaños de la pequeña Carlota, unas fotografías de sus hijas. El cantante y su pareja han denunciado públicamente que también fue el cumpleaños de la hija de Yoli y no recibieron ningún tipo de sorpresa (eso sí, hay que apuntar un pequeño detalle, la joven cumplía 29 añazos…). En medio de malestar, la pareja arremetió duramente contra sus compañeros y se lamentaron del favoritismo que existía hacia ellos por ser miembros del clan Pantoja. “Parece que el concurso es solo de Kiko. Encima no hace nada, se pasa el día tocándose los cojones”, señaló Yoli visiblemente molesta.

El resto de la casa le fue con el cuento a Kiko de que Fortu se había referido a él y a su esposa como ‘Los Pantojos’ (algo de lo que no se tiene constancia). Acto seguido, Kiko montó en cólera y defendió con uñas y dientes su apellido. “Yo no soy Pantojo… Estoy a punto de que se me cruce el cable. ¡Los apellidos no se tocan! A mi madre no la va a tocar nadie. ¡Ni menciones mi puto apellido!”, exclamó.

En la pasada gala, la organización del programa expuso a Kiko y a Irene a las imágenes del enfado de sus compañeros. “Yo no tengo la culpa de que la organización del programa quiera tener ese gesto conmigo… Creo que está diciendo algo malo sobre el programa”, señaló. Fortu intervino para dejar claro que no había faltado el respeto al apellido de su madre y que tan solo estaban dolido por no haber recibido aunque fuera una llamada. Pese a tanto Fortu como Yoli negaban que hubiera salido de sus bocas el término ‘Pantojo’, Carolina dijo que se lo había escuchado decir a Yoli en el baño.

¿Y qué opina Irene sobre el asunto? Pues que no entiende la actitud del cantante y su novia ya que ese tipo de cuestiones las deberían de haber hablado con el Súper: “Aquí no ha venido Pantoja, sino Kiko Rivera e Irene Rosales. A ninguno de los se nos ha dado ningún tipo de privilegio”. Por su parte, Kiko Rivera recordó que, para estar tocándose tanto sus partes nobles, es el que más vídeos protagoniza.

En ese momento, Jorge Javier quiso saber si el resto de los habitantes de la casa pensaba que el hijo de Isabel Pantoja y su esposa estaban siendo tratados mejor que los demás. Al ver que ninguno contestaba, Fortu apuntó que todos le tenían miedo a Kiko y le bailaban el agua al saber de su poder mediático. De entre todos ellos, señaló a Antonio Tejado como el más palmero. “¡Yo soy su amigo desde la infancia!”, recordó Antonio. A su vez, el DJ recordó que él se está ganando el cariño de sus compañeros, cosa que no hace Yoli: “¡Tu mujer no da una respuesta bonita nunca!”. “Os he puesto la cruz porque los dos me importáis un carajo”, sentenció Kiko antes de corear a viva voz: “Ay, ay, ay, ¡Pantoja es lo que hay!”.

Aparte de con Kiko, Fortu también ha protagonizado una bronca con Ylenia. Durante el transcurso de la prueba semanal, ambos se enzarzaron por un insignificante aspecto de la coreografía. Fuera de sí, la de Benidorm, entre otras lindezas, acusó a su compañero de ser un “falso”, “arrastrado”, “mueble”, “viejo malcriado”, “Lucifer máximo” o “mala persona”. “¡Que conmigo no te vas a hacer un vídeo!”, le recriminó a su compañero. Fortu no se quedó atrás y también comenzó a insultar a Ylenia, lo que obligó a Raquel y a Yoli a entrar a separarlos. En el directo, al ver las imágenes, tanto Fortu como Ylenia se mostraron avergonzados por su comportamiento. “Reconozco que los dos nos pasamos de rosca. Ya le pedí perdón”, dijo Fortu.