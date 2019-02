Como siempre pasa en los realities de convivencia, con el paso de los días las relaciones y los grupitos dentro de la Casa se GH DÚO se van marcando cada vez más: las guerras se incrementan, los amiguismos afloran... y la contraprestación a todo ello son las nominaciones, donde los concursantes de despachan a gusto repartiendo puntos como navajazos. De hecho, durante la quinta gala del pasado jueves 31 de enero hubo varios cortes de lo más hirientes, y en especial el de Fortu a Sofía Suescun y Alejandro Albalá, que son de los pocos con los que se llevan estupendamente ¡pero les encasquetaron 3 puntazos! ¿La razón? "Todos tienen que pasar por la nominación", algo que Sofía criticó duramente y calificándolo de "cagado". 1 punto, sin embargo, se lo dieron a Antonio y Juanmi, que a partir de ahora concursan juntos tras perder a sus parejas.

Kiko e Irene, que son los líderes de la Casa esta semana tras ganar al juego de las sillas, también les dieron, por el mismo motivo, 1 punto a Alejandro y Sofía, mientras que les endiñaron 3 a Fortu y Yoli después de ver un vídeo en el que a Kiko le llamaban 'el Pantojo', además de decir que no hace absolutamente nada en la Casa. Como veis, el ambiente estaba caldeado...

Los puntos de Ylenia y Raquel se repartieron en base al rencor acumulado: "El punto va al trío de Julio, Mª Jesús y Carolina por la primera vez que nos nominaron con tres. Y los 3 puntos a Fortu y Yoli, porque nos molestó mucho que al mediodía dijera que no nos iba a nominar y por la noche nos nominó". Y se quedó tan ancha.



Tras el enfrentamiento, Sofía y Alejandro tuvieron claro a quiénes darles sus puntos: 1 a Fortu y Yoli por el hachazo de unos minutos atrás, mientras que los 3 se los dieron a María Jesús (y, por ende, al trío al completo). ¿La razón? No se tragan la una a la otra y lo han demostrado con duros enfrentamientos, y después de ver que María Jesús se había metido con el físico de Sofía, tuvo fácil repartir sus nominaciones. Incluso fue la única que no abrazó a la Miss cuando ésta volvió de la sala de expulsiones a la Casa tras despedir a Candela.

Cuando llegó el turno de Julio, Carolina y María Jesús, tampoco tuvieron que pensar mucho a quién endiñarle sus puntos: 1 a Antonio Tejado después de un enfrentamiento en el que él mandó a la Miss de vuelta a Andújar, y 3 a Sofía y Alejandro, como era de esperar.

Los último en nominar fueron Juanmi y Antonio Tejado, que le dieron 1 punto a Fortu después de un comentario que no les gustó nada y 3 al trío formado por María Jesús, Julio y Carolina: "No terminamos de encajar y tenemos nuestras diferencias. Además, tampoco me esperaba lo de María Jesús", afirmó el sevillano en referencia al punto que les dio a pesar de su rifirrafe. ¡Cómo está el patio!