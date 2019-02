Todos en la casa de ‘GH Dúo’, incluso la propia afectada, estaban convencidos que María Jesús Ruiz sería la concursante elegida por la audiencia para abandonar el reality. Una situación que hizo que Julio Ruz no parara de lamentarse por las esquinas al creer que su expareja se marcharía y lo dejaría solo. Y es que el propio empresario ha repetido por activa y por pasiva que, pese a las constantes discusiones y enfrentamientos, sigue enamorado de la modelo, siendo su principal motivación para entrar en el reality el poder pasar tiempo junto a su ex, aunque eso supusiera tener que luchar contra sus sentimientos más íntimos… De hecho, Ruz llegó a amenazar con abandonar el programa si se producía la expulsión de la andaluza. ¿Acaso la vida tiene sentido sin María Jesús?

Antes de conocer la decisión de la audiencia, en la pasada gala de ‘GH Dúo’, Ruz se mostró muy nervioso ante lo que pudiera pasar, marcándose un emotivo discurso para lograr que la Miss España se quedara en la casa. Por suerte para él, al final resultó ser Candela Acevedo la última expulsada, mostrando su felicidad sin límites cuando acudió a la sala de expulsión y se encontró con María Jesús. Emocionado y con una sonrisa de oreja a oreja en la cara, Julio se lanzó a abrazar a su compañera de trío.

“Vas a tener que bailar conmigo”, bromeó Ruiz haciendo alusión a la prueba semanal. “Eres como un niño chico, igual… Escúchame, tu bienestar no puede depender que yo esté en la casa. El día que yo me vaya, no pasa nada”, señaló acerca de la efusiva reacción de su expareja. “¡Qué te has quedado!”, alcanzaba a decir un emocionadísimo Julio.

Tras dejarlo unos minutos a solas, Jorge Javier Vázquez intervino para hablar con la pareja. “Julio, pero si estabas como un niño el día de Reyes”, comentó el presentador. Al mismo tiempo que el empresario daba las gracias al público, María Jesús aprovechó para ensalzar el corazón de su ex (y ya de paso, romper con la magia del momento). “Es muy bueno. Tiene un carácter muy malo y cuando se enfada tiene una lengua peor que la mía, pero es bueno… No me tienes que querer, yo ya se lo he dicho, que soy muy mala mujer para él”, apuntó. “Sobre el corazón no manda nadie”, replicó su enamorado.