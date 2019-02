Juan Miguel es el rey de las historietas. Tras confesar que ha participado en varias películas porno, el ex de Karina vuelve a la carga con una revelación que ha dejado a sus compañeros completamente descolocados: ha tenido encuentros ‘cafeteros’ con el Señor. Todo comenzó cuando Carolina Sobe, al día siguiente de una fiesta y mientras desayunaba, confabuló con la idea de que Aramís Fuster y el peluquero acabaran liados. Acto seguido, Kiko Rivera le preguntó a Juan Miguel por sus teletransportaciones. “A ver, volé”, aseguró el valenciano ante la risa de los presentes. Animado por el ambiente festivo, y pese a que Kiko opinó que contaba “historias que son poco creíbles”, Juan Miguel soltó el bombazo: “Un día entró Jesucristo en mi casa, vino a verme”. ¿Estaría todavía bajo los efectos del agua con misterio?

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

Alucinado, el hijo de Isabel Pantoja quiso saber cómo se había producido el encuentro místico. “¿Llamaron a la puerta y era Jesucristo?”, preguntó. “Tengo fotos con él”, explicó el estilista. Descacharrados de la risa, los presentes querían saber más y más datos de sus encuentros con el hijo de Dios. “Iba vestido como tú y como yo. Ese día no iba vestido con túnica. Otra vez sí que vino con ella, pero ese día vino normal”, apuntó.

Y es que no han sido una, sino dos las veces que el hijo de Dios se ha dignado a pasar la tarde con Juan Miguel. “Siempre viene los viernes”, explicó Juan Miguel. Tras confirmar que no entra como Pedro por su casa y siempre tiene la decencia de tocar antes al timbre, el concursante de ‘GH Dúo’ hizo una descripción detallada de la apariencia del invitado especial: “Es joven, 33 años tenía. Ojos especiales, pelo largo y ondulado”. ¿Está Juan Miguel seguro de que el susodicho es Jesucristo o podría tratarse de un ‘chulazo’ que pasa por su casa para alegrarle la tarde? “Sí, era él. Habló conmigo y me ha dado mensajes”, sentencia.

Telecinco

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Minutos más tarde, Kiko Rivera le contaba lo sucedido al resto de sus compañeros. “Yo creo en Dios, pero que haya ido a su casa, tocado al timbre y hecho un café con él…”, señaló. Sin embargo, Juan Miguel, con una sonrisa pícara en la cara, aseguró que algún día le enseñaría las fotos. Por su parte, Alejandro Albalá quiso saber qué es lo que le había ofrecido a su invitado. “Nos tomamos un café con leche, creo”, dijo ante el asombro de los presentes. “¡Tío, que se ha tomado un café con Jesucristo! ¡No sé qué puede superar a eso!”, exclamó Kiko.