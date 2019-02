La relación entre las madres de Alejandro Albalá y Sofía Suescun es peor que la que mantienen sus hijos dentro de la casa de ‘GH Dúo’. Mientras que la progenitora del santanderino, Paz Guerra, representa la razón, Maite Galdeano representa… (faltan palabras, poned aquí el adjetivo que consideréis oportuno). En la última gala del reality, ambas pudieron ver el vídeo del nuevo edredoning que han protagonizado sus hijos, teniendo opiniones muy diferentes de lo que está pasando. Mientras que Galdeano no hace más que quitarle hierro al asunto, Guerra mostró su disgusto por lo que estaban viendo sus ojos. “No me gusta ver estas imágenes. Me gustaría que Alejandro se dejara un poco el flower power”, sentenció.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

“Me parece, francamente, que estamos viendo la pasión de dos veinteañeros”, añadió apenada, ya que no le gusta ver a su hijo emocionalmente así. Sin embargo, Maite recordó que es el ex de Chabelita el que busca constantemente a su hija, por lo que ella tan solo se deja querer. “Yo lo que veo es que la Sofía vive el presente. Fíjate si es difícil eso, vive el presente totalmente”, indicó, aunque tampoco le hagan mucha gracia las escenas de cama. “Si pudiera hablar con ella, le diría que fuera más radical, que no es no. ¡Se acabó! Tienen una relación súper tóxica. Ellos ya habían cortado. Entraron como exnovios, no como novios”.

Aunque Paz le dio la razón, señaló las enormes diferencias que hay entre los dos. “Estoy completamente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que a Sofía le está viniendo muy bien el cariño de Alejandro, cosa que, a Alejandro, le va a venir muy mal a la larga”, se lamentó. “Yo creo que Sofía tiene un problema emocional”. Y claro, en ese momento Maite replicó que el problema emocional lo tenía su hijo. “¡Bastante mochila tiene mi hija con la carga que tiene con Alejandro!”, exclamó.

Telecinco

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Sin medias tintas, Guerra aprovechó para darle un sabio consejo a su ‘adversaria’: “Aquí la mochila eres tú… Me gustaría puntualizar una cosa: la que tiene que vivir el presente eres tú, porque no estás viviendo tu vida. Yo creo que ella está viviendo la vida de su hija”. Acto seguido, la ‘elegida de Dios’ se defendió de las acusaciones con el mantra que repite una y otra vez… “Estamos hablando de nuestros hijos, no de nuestras vidas… Lo que pasa es que yo tengo una unión muy fuerte con mi hija, y eso va a ser por siempre de los siglos”, explicó. “Yo también con mis hijos, pero hay que dejarles volar”, sentenció Guerra.