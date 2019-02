Juan Miguel se tira un pedo infinito

Juan Miguel se ha convertido en uno de los concursantes estrellas de la casa de Guadalix de la Sierra. El peluquero es una de los personajes más divertidos de 'GH Dúo', cada semana nos sorprende con sus ocurrencias o simplemente con una personalidad digna de estudio. Su última "estrategia" para conquistar a la audiencia con su gracia ha sido un tema bastante escatológico, concretamente un pedo. Juan Miguel entraba en el cuarto de baño para hacer sus necesidades, pero no estaba solo. Fuera estaban sus compañeras, Carolina Sobe, Raquel Lozano e Ylenia Padilla que o dieron crédito al escuchar un tremendo estruendo procedente del baño.

Las concursantes no podían parar de reírse ante tal sonido, puesto que no esperaban para nada que fuera tan duradero. Ylenia se llegó a tirar al suelo al no poder parar de reírse. Raquel por su parte lo calificó como el pedo infinito. Mientras Carolina Sobe se reía de tal manera que hasta lloraba a mares de la risa, unas lágrimas que provocaban más risa por parte del público. Juan Miguel salió del cuarto de baño y Sobe aprovechó y le dijo entre risas: "Dos más y te quedas como Albalá. Maricón, que fuerte eres".

Tras ver el vídeo, Jorge Javier no dudaba en preguntar a Juan Miguel sobre su 'pedo infinito' y él no dudaba en dar explicaciones: "Te explico, eso fueron las patatas de Yoli con la miel que casi me muero. Fue un aire, no fue nada más". Sin lugar a dudas, el concursante se ha convertido en uno de los más queridos. Desde su cómica caída por la rampa resbaladiza, pasando por su problemas con la magnitud de sus partes íntimas y ahora su pedo infinito... Juan Miguel ha conquistado a todos con su naturalidad y gracia.

Y es que el pedo ha durado más de 12 segundos, eso sí, según él no es el pedo más largo que se ha tirado en su vida ni mucho menos.