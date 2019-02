Las tareas domésticas se están convirtiendo en un tema de dispuesta entre Irene Rosales y Kiko Rivera. Al hijo de Isabel Pantoja no le gusta nada que le lleven la contraria y menos que le den consejos. Si hace tan sólo unas semanas, la pareja protagonizaba su primera bronca porque Irene sugería que era mejor que todos fregasen los platos de todos, en vez de cada uno lo suyo, llevando la contrario a su marido. Ahora la bronca ha sido por un consejo culinario de Irene a su marido. Un simple consejo ha desatado la ira del hijo de Isabel Pantoja.



Todo sucedió, tal y como ha mostrado el programa 'Socialité' cuando la pareja se encontraba en la cocina tranquilamente cuando, sin previo aviso, Kiko empieza una discusión con Irene a raíz de un consejo culinario. Como ya hemos destacado antes, al hijo de Isabel Pantoja parece que no le gusta que le digan cómo hacer las cosas. La recomendación de Irene sobre cómo hacer la carne desata una serie de contestaciones de Kiko fuera de tono. ¡Madre mía, Kiko!

Irene le comenta a Kiko el motivo por el que la carne le queda cruda. Sin embargo, él no está de acuerdo y le dice a su mujer que "cuando la pruebe verá que no es así". Irene, que no se corta un pelo, le contesta a su marido que no la va a probar. "Pues mira cariño, las cosas son así, a unos les toca la cocina, a otros la ropa... es lo que hay", le espetaba Kiko.

El hijo de Isabel Pantoja, muy enfadado ya, le dice a su mujer, que si ella sabe hacerlo todo que lo haga todo. "Cocina tú, friega tú, lava tú... hazlo todo, si tú quieres hacerlo todo", le comenta Kiko a lo que Irene responde que sólo le está dando un consejo e incluso llega a insinuar que si el consejo se lo hubiese dado otra persona a su marido, él le habría hecho casi sin rechistar. "Te digo que la carne se sigue haciendo. ¿Te vas a callar o vas a seguir? Porque podemos seguir así todo el día", le contesta un Kiko muy enfadado a su mujer.

¿Habrán hecho ya las paces? ¿Por qué le duele a Kiko que le den consejos? Todo esto y mucho más este domingo en la gala que podrás seguir en directo, como todos los domingos, martes y jueves a través de nuestras redes sociales y nuestra web.