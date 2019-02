Belén Esteban defiende a Kiko Jiménez de los ataques de Maite Galdeano

¡Maite Galdeano no tolera que nadie hable mal de su Sofía! Algo comprensible si tenemos en cuenta su papel de madre, pero lo que la ‘elegida de Dios’ debería de entender es que no a todo el mundo le puede caer bien su hija… De hecho, cada vez más gente acusa a la experta en realities de estar intentando a la desesperada destacar entre el resto de sus compañeros y recuperar el protagonismo con el que contó en sus otras experiencias televisivas. Para ello, según algunos, estaría intentando forzar ese juego de ni contigo ni sin ti que mantiene con Alejandro Albalá, así como enfrentarse como sea a algunos de sus compañeros de encierro.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

Una idea que comparte Kiko Jiménez, el mediático novio de Gloria Camila y cara habitual de los programas de Telecinco. “Voy a hablar con propiedad, ya que trabajo con Sofía en ‘MYHYV’”, dijo el joven en el último debate de ‘GH Dúo’. “Muchas veces hemos compartido el mismo asiento y hemos tratado una serie de confidencias. A ella le gusta ser la protagonista siempre, en todas las situaciones. Cosa que en este concurso se está dando cuenta de que no lo está siendo: por los abucheos, por las tramas que están teniendo el resto de los concursantes…”, recordó.

En ese momento, Galdeano intervino para tirar por tierra la valía del joven. “¡Tú siempre vienes aquí a hablar mal de mi hija! ¡No sé ni qué pintas aquí sentado, chico!”, exclamó. Unas palabras que no hicieron ninguna gracia ni al increpado ni al resto de colaboradores. “Pinto porque estoy trabajando”, recordó Kiko. “Pues mira, pinta porque es un buen colaborador y porque ha estado con tu hija. ¡No te fastidia!”, puntualizó Nagore mientras Belén Esteban, por lo bajo, se lamentaba por la actitud de Maite.

Telecinco

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Para el novio de Gloria Camila, Sofía no está sabiendo gestionar ni su concurso ni su trama. Además, contó que en reiteradas ocasiones la navarra le había confesado que Alejandro jamás le “había tocado” y que su historia de amor no era más que una excusa para seguir saliendo en televisión. “Se lo estaban medio inventando”, afirmó. “Eso es así. Ahora se han visto los dos compartiendo cama y piensan que, para enganchar al público y vender su trama, tienen que hacer como que se acuestan”, opinó. “A mí me parece todo muy cutre”.

“¡Ahí ya te estás columpiando!”, intervino Maite mientras alentaba los abucheos del público (que, todo sea dicho, no se sabe si estaban siendo dirigidos a Kiko o a ella misma). “Será colaborador o lo que quieras, pero las veces que siempre ha hablado este chico ha sido en contra de mi hija”, se lamentó. En ese momento, Belén Esteban pidió la palabra para romper una lanza a favor de su compañero: “Maite, yo creo que tú tienes argumentos mejores que el que le has dado a Kiko. ¡Si este señor está aquí, es porque esta productora, Zeppelin, le ha llamado para trabajar!”.