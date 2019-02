María Jesús Ruiz reacciona a la expulsión de Julio Ruz

La organización de ‘GH Dúo’ ha decidido expulsar de manera disciplinaria a Julio Ruz por “conducta inaceptable”. En los últimos días, el empresario ha tenido un comportamiento especialmente posesivo, e incluso violento, con la que fuera su pareja, María Jesús Ruiz. Un atosigamiento que rozaba peligrosamente con el acoso, y que había que cortar de raíz con la máxima urgencia posible. Además de perder por completo los papeles, mostrando una cara que hasta el momento desconocíamos de él, Ruz propuso a la Miss España hacer un montaje pese a que le daba “asco”, algo que acabaría por completo con la esencia del reality.

“No tenemos más remedios que arrancar el programa con una expulsión. Conectamos con la casa”, explicó Jordi González nada más comenzar el último debate de ‘GH Dúo’. “Quería comunicarte que la dirección del programa ha decidido que abandones la casa por conducta inaceptable”, le dijo el Súper a Ruz, quien, cabizbajo, acataba le decisión con un tímido “me parece bien”.

Tras mostrar el cúmulo de situaciones que ha llevado al reality a tomar tan salomónica (y necesaria) decisión, conectaron con la casa para contarles que su compañero había sido expulsado. "Me da pena, pero viví no uno sino varios episodios... Me he quedado en estado de shock porque me da pena también, pero si te soy sincera quería que este jueves se fuera él", señaló María Jesús al conocer la noticia. "Que me perdone, pero es verdad. Me he sentido acosada, pero no he pedido su expulsión disciplinaria", apuntó la ex Miss España. Acto seguido, le comunicaban que a partir de ese momento pasaba a concursar en pareja con su compañera de ‘trío’, Carolina Sobe.

Además, algunos de los habitantes de la casa también quisieron exponer su opinión. "Me parece normal, es lógica su expulsión", señaló Ylenia, apuntando que el empresario se había pasado de listo. Por su parte, Antonio Tejado, al que Julio acusa de haberse acostado con la modelo, también se mostró partidario de la decisión del programa: "Me esperaba que lo expulsaran".

En el plató, Belén Esteban se mostró muy crítica con la actitud de Ruz. “Lo que estaba haciendo este señor es tirar su autoestima por el suelo… Y si te dicen que no, ¡es no!... Este señor tiene un problema, siempre tiene que ser lo que él diga”, reflexionó Belén. “Este momento me ha creado angustias, tan posesivo, con esa ansiedad”, apuntaba Nagore al ver las imágenes. “Una cosa es estar enamorado y querer recuperar a tu chica y otra cosa es atacar psicológicamente”, sentenció Anabel Pantoja.