¡Antonio Tejado está más caliente que un gato en celo! Tras la marcha de su ex, Candela Acevedo, el concursante de ‘GH Dúo’ ha acrecentado su tonteo con el resto de sus compañeras de encierro, fijando como su objetivo primordial a María Jesús Ruiz (aunque no le hace ascos a ninguna…). Sacando a relucir su faceta más fanfarrona y guasona, el andaluz no deja de tirarle los tratos a la ex Miss España. Y para muestra, varias situaciones que se han producido en los últimos días dentro de la casa. La andujareña, mientras hacía la cama, después de decidir que ya no quería seguir durmiendo al lado de Julio, señaló que se iba a montar una “suite de cojones”. Al escuchar sus palabras, Tejado aprovechó para dejársela caer: “Yo de momento me voy a esperar. Si con el paso del tiempo me lo gano, me invitas”. ¡Primer tiro fallido!

En otro momento, mientras disfrutaba del jacuzzi en compañía de Kiko Rivera y Alejandro Albalá, Antonio se vino arriba cuando el ex de Chabelita le preguntó si tendría algo con la modelo. “¡Hombre! ¡Está cañonazo, chaval! Buenísima, las cosas como son. ¿Qué voy a decir? ¿Qué no me gusta? A cualquier hombre le llama la atención una mujer guapa”, indicó. Cada vez más crecido, acabó dibujando en el vaho del cristal un corazón con las iniciales ‘MJ’ grabadas en su interior, antes de disponerse a marcar debajo de este la silueta de su miembro viril…

Mientras tanto, en el baño, María Jesús y Carolina comentaban la jugada. “Antonio está diciendo que te daría un meneo ahora mismo”, indicó Sobe. “¡Está diciendo barbaridades! Antonio está como loco por disparar, es un pistolero”, señaló Ruiz. “Ha visto que tienes ahí una buena diana y quiere lanzar lo más grande…”, replicó su compañera. Entre risas, la ex Miss España le seguía el juego a Tejado, tirándole un beso mientras este se revolucionaba. “¡Al final verás! ¡Yo estoy hasta aquí ya! ¡A mí me gustaría!”, confesó el sobrino de María del Monte. Además, Carolina Sobe aprovechó para contar que le había tocado el “paquetorro” a Tejado. “Dios mío, ¡no sé de qué se quejaba la Candela!”, señaló. Segundo tiro… ¿fallido? Todo sea dicho, si tenemos en cuenta la acusación que hizo Julio en sus últimos días dentro de la casa, María Jesús y Antonio ya se conocerían más íntimamente de lo que pensamos. ¿Nos encontramos ante un ataque de celos o ha habido algo más?

Sea como fuere, en el plató del último debate de ‘GH Dúo’, Candela reaccionó a las imágenes de su tonteo. “Bueno, es su concurso. Está soltero ahora, así que haga lo que quiera”, dijo ante la pregunta de si le había gustado el vídeo. Sin embargo, ante la insistencia de Jordi González, acabó por confesar que no le hacía ninguna gracia. “Está dando a entender que le gustan todas. Si no es con Sofía, es con María Jesús. A ver quién es la siguiente, esperará que alguna le acabe aceptando”, explicó. “Esto antes me ponía nerviosa, pero ahora cada vez menos. Poquito a poco me voy olvidando”.

Los colaboradores del debate también aprovecharon para recordarle que ella era tan culpable como Antonio de todo lo que había pasado dentro de la casa, más después de confirmar que habría mantenido relaciones casi completas con su expareja. “Como espectadora, y pese a haber mantenido relaciones tóxicas yo también, perdóname, pero no entiendo nada", reflexionó Belén Esteban. "Me resultaba muy difícil convivir las 24 horas encerrada con alguien hacia quien tengo todavía sentimientos, por eso he caído en contradicciones. Entiendo que quien no lo haya vivido no pueda comprenderlo", dijo Candela para intentar justificarse. “Antonio me ha condicionado en la casa”, sentenció.