Está claro que no podemos tener un día tranquilo en la Casa de GH DÚO: si este domingo conocíamos nada más comenzar la emisión del Debate, de la mano de Jordi González, que Julio Ruz era expulsado disciplinariamente por "conducta inaceptable", ahora sabemos que Sofía Suescun también ha hecho gala de un comportamiento igual de reprobable con Alejandro Albalá ¡arreándole una colleja! La pamplonesa y el santanderino habían compartido jacuzzi con Antonio Tejado e Ylenia, y, como cada día, las tonterías y las bromas del sevillano salían de su boca por doquier. Alejandro estaba empezando a mosquearse con tanto tonteo (y hasta se quejó de que Sofía le había pasado la pierna por la suya a tejado)... y al final Albalá acabó quejándose a su ex por ese gesto.

Antonio negó cualquier tipo de roneo con su compañera porque él tiene 'sus historias fuera', "y no lo digo por Candela", aseguro (aunque con quien sí parecía querer rozarse era con Ylenia...), así que dejó claro que quería que a él le dejaran fuera de sus problemas "parejiles"... pero Alejandro siguió 'erre que erre', y fue entonces cuando la Suescun le pegó un manotazo en la nuca que resonó en todo el salón mientras decía "qué pavito eres".

La furia de Alejandro afloró nada más rozarle la mano de su ex: "¿Pero de qué vas? ¿Quién te crees que eres, niñata?". Sofía se lo tomó a broma igual que la intención de su colleja, pero lo cierto es que no: no era nadie para pegar a Alejandro, ni en broma ni en serio. "Sofía, tía, la colleja sobraba. No puedes hacer eso, te estás 'enmaitizando', en serio. No puedes ser como tu madre", le reprobaba Ylenia, mientras Antonio suscribía las palabras de la rubia.

A pesar de que acabño pidiéndole perdón, Sofía se escudó en que Alejandro estaba viendo cosas donde no las había (por los celos), pero él ya ni se acordaba de eso: la colleja le había dolido más por dentro que por fuera, y ella, como si de un favor se tratara, soltó una perla por la boca: "¡Pero si no te di fuerte!". Pues oye, ¡qué detalle por su parte! Sobre todo cuando no es la primera vez que lo hace:

Me meo con Sofía dándole una colleja a Alejandro JAJAJA.#GHDÚO4F pic.twitter.com/KYzxKR16VL — Aritz Saavedra (@AritzMaslany) February 4, 2019

La pamplonesa ha tenido un gesto muy inapropiado en una semana decisiva para ella (está nominada), cuando tiene a la audiencia dividida entre sus fans y sus haters, aunque, desde luego, esto le puede pasar factura y hacerle acabar en la calle, terminando así con su sueño de hacer 'triplete' con los realities. ¿Se lo hará pagar la audiciencia el próximo jueves o se librará? De momento lo que sí ha conseguido es que ardan las redes sociales en su contra...

Tanto criticar malos tratos y comportamientos de Suso y el exoulsado y ni mención de la colleja de Sofía a Alejandro, que pasa si es al revés ? Se lía la tormenta #GHDUO4F — Miguel Angel (@ciudadsolar36) February 4, 2019

El porqué nadie habla de la colleja q le propinó Sofía a Alejandro no lo entiendo, lo humilló delante de mas personas, un diez para ylenia por reprocharle su conducta , pero si fuese al contrario estarían pidiendo la expulsión de alejandro,el Respeto no tiene identidad sexual 😡 — Rossy (@Rossy48327933) February 4, 2019

Ahora nadie dice nada de la colleja. Claaaro como es Sofía 😂 #GHDUPDBT4 — SESTRA 🌪 71,1% (@sestravip) February 3, 2019

Si Sofía fuese un hombre, ya hablábamos de agresión por esa colleja a Alejandro. #GHDÚODBT4 — Pandorita2018 (@Pandorita20181) February 3, 2019