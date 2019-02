La relación de amistad entre Fortu y Kiko Rivera se vio resentida después de que el hijo de Isabel Pantoja descubriera que, supuestamente, el cantante le había llamado ‘Pantojo’. Y es que al vocalista de ‘Obús’ y a su pareja no les hizo ninguna gracia que el DJ y su esposa recibieran una sorpresa por parte de sus hijas, acusando a la organización de ‘GH Dúo’ de tener ‘favoritismo’ hacia los dos miembros del clan más mediático de la televisión. “Os he puesto la cruz porque los dos me importáis un carajo”, llegó a decir Kiko en pleno directo. Pero ya se sabe que el DJ no es especialmente rencoroso y se le pasan los enfados con gran facilidad…

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

Después de la tensión que se vivió en la última gala, Kiko Rivera se acercó a limar asperezas con Fortu y su pareja. “Perdonadme, de verdad”, dijo el intérprete de ‘Quítate el top’ a la pareja mientras les daba un abrazo. “Me encanta que hagas esto, tronco”, señaló el roquero. De hecho, tanto Fortu como Yoli aprovecharon para pedirle también disculpas, pese a que seguían sosteniendo que jamás se habían referido a Kiko bajo el término ‘Pantojo’. “Vamos a seguir como siempre hemos estado… Lo olvidamos y a seguir concursando”, apuntó Rivera.

Y para todo aquel que crea que aquello fue flor de un día, Kiko Rivera ha tenido un precioso gesto con Fortu. En el último debate del reality, Jordi González propuso a los concursantes hacer un alegato a favor de la permanencia de sus compañeros nominados. Cuando le tocó el turno a Fortu, parecía que ninguno de los habitantes de la casa estaba dispuesto a tomar la palabra, por lo que Kiko dio el paso y se puso de pie para defender a su compañero.

Telecinco

Publicidad - Sigue leyendo debajo

“Yo con Fortu he tenido mis más y mis menos, pero al final eso se debe a que somos dos tipos de sangre caliente. Es un tío espectacular. También hace falta gente de mayor edad aquí dentro de la casa para que dé un toque de cordialidad, cordura y respeto. Sobre todo, es el que mejor cocina de la casa, tiene unas manos maravillosas y aquí nos hace falta comer”, comenzó diciendo. ¿Haría solo el alegato para seguir llenando el buche con las exquisiteces del cantante?

“Fortu, yo quiero que te quedes. A pesar de haber tenido nuestros más y nuestros menos, me parece que eres un tío cojonudo. Pido a la gente que no te vote para que puedas seguir estando aquí y forjando la amistad que nos merecemos”, remató Kiko. Acto seguido, Fortu, visiblemente emocionado, se acercó a darle un abrazo a su compañero. ¡Pero qué bonito es el buen rollo!