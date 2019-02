La bronca del 'gif' superior se va a quedar corta con lo que nos espera durante la cuarta emisión del 'Límite 48 horas' de GH DÚO, y es que Maite Galdeano ¡va a volver a pisar la Casa! Y no lo hará sola: también la acompañará la madre de Alejandro Albalá, Paz Guerra. Para Maite no va a ser la primera vez: ya hace unos días subió a Guadalix de la Sierra con la firme intención de ligarse a Julio Ruz (aunque ahora, tras haber sido expulsado por su conducta, no creemos que le haga ya tanta gracia), y ahora hará lo propio pero no para ligar... sino para darle un toque de atención al ex de su hija... y lo mismo hará Paz con Sofía.

La ¿pareja? ha tenido sus más y sus menos en la Casa, y han pasado del amor al odio y del odio al amor en cuestión de horas. Está claro que el encierro magnifica las emociones, y el hecho de estar juntos en la Casa sin poder separarse más de unos pocos metros también influye en que tengan que llevarse mejor o peor (según el día) a la fuerza.

Lo que es seguro es que ninguna de las dos madres se lleva bien con sus "respectivos", así que ya adelantamos que va a haber jaleo, sobre todo por parte de Maite (que es única para montar pollos), pero seguro que Paz no se queda atrás, y más después de la polémica que ha levantado la famosa colleja de Sofía a su hijo. Además, Sofía le prometió a su madre que no se iba a dejar 'camelar' por Alejandro otra vez... pero está cristalino que, a juzgar por sus continuos edredonings, abrazos, besos y ataques de celos, no ha podido mantener la promesa.

Desde luego, los puntos sobre las íes se van a poner esta noche... ¡y estamos deseando ver el salseo!