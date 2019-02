Tras la expulsión disciplinaria de Julio Ruz, María Jesús Ruiz y Antonio Tejado están cada vez más cerca el uno del otro. El acercamiento es más que evidente, aprovechando siempre que tienen ocasión para tontear un poquito: que si nos hacemos una fotito juntos, que si te hago la manicura… Este jugueteo entre los dos ha levantado ciertas suspicacias en algunos de sus compañeros de encierro. Especialmente en Ylenia, quien no tenía ningún reparo en acusar a la nueva parejita de intentar estar forzando una “carpeta”. “No entiendo nada. Bueno sí, que quedan tan solo horas para la expulsión y hay que hacer las cosas rápidas”, dijo al ver que la modelo le arreglaba las uñas a su compañero.

La de Benidorm no entiende que, de un tiempo a esta parte, donde vaya la Miss España 2004 vaya detrás el colaborador de ‘Sálvame’ como un perrito faldero. "Te estás haciendo un Julio, vas a donde va María Jesús Ruiz… Operación salvación de la nominación. Esta semana toca carpeta para ver si la salvan”, le dijo al ex de Chayo Mohedano mientras tomaban el sol en el jardín.

Y claro, a Tejado no le hizo ninguna gracia que lo comparara con el ex de María Jesús, iniciando una acalorada discusión que acabó con un tenso cruce de acusaciones. “Lo siento si no sabes encajar las bromas, lo sientiiii”, dijo Ylenia, al mismo tiempo que recibía el apoyo de su querida amiga Sofía. “¿Qué tío te piensas que te va a aguantar a ti?”, contraatacó el andaluz.

En el directo de ‘GH Dúo: Límite 48 horas’, los concursantes se enfrentaron a las imágenes de la discusión. “Le he hecho una broma como las que él hace y no lo ha encajado bien”, explicó Ylenia. Además, aseguró que prefería darle a Antonio pena que los otros sentimientos que le despertaba hasta hace unos días. Y es que para la alicantina, el juego que se traen entre manos Antonio y María Jesús tiene un objetivo claro: él quiere fastidiar a Julio y ella, seguir teniendo protagonismo para salvarse de la expulsión.

Por su parte, mientras que María Jesús aseguraba no tener ningún miedo a irse, Antonio Tejado intentó quitarle hierro al asunto: “Ylenia es de las personas a las que más quiero aquí dentro. Me molestó lo que me dijo, pero ya se acercó a pedirme perdón. Yo lo tengo mucho cariño. Es una de las personas que mejor me entiende”. Sin embargo, Ylenia no dio su brazo a torcer y afirmaba ver movimientos muy extraños, recordando que, durante su última nominación, María Jesús se acercó a Julio y cuando se salvó, se cambió de cama. “Ya verás que, cuando deje de estar nominada, se aparta”, pronosticó.