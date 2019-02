Paz Guerra y Maite Galdeano, las madres de Alejandro Albalá y Sofía Suescun, pensaban que entraban en la casa de ‘GH Dúo’ para reencontrarse con sus respectivos hijos. Lo que ellas no sabían es que antes mantendrían unos encuentros cruzados de lo más tensos… Primero, citaron a Suescun en el confesionario para encontrarse con Guerra. Aunque se dieron un beso, la tensión se podía cortar en el ambiente y casi ni se dirigieron la palabra hasta que intervino Jorge Javier Vázquez. “Es como si acabaseis de ver por primera vez ‘Titanic’ y recordaseis el final”, bromeó el presentador.

Cuando le preguntó a Sofía si estaba feliz, la ganadora de ‘SV’ fue de lo más sincera. “No. Creo que la gente sabe que no soy falsa. Al saber que esta mujer ha hablado mal de mí, no me sale estar de buen rollo”, afirmó. “Yo no recuerdo haber hablado mal de ella”, se defendió Paz. “No puedes entender mi opinión porque nunca la he dado. Tu madre y tú sí que habéis hablado mal de mí”. Pese a que Jorge la animó a expresar su opinión, la podóloga se negó en rotundo por no interferir en el concurso de los dos.

Además, reconoció que como espectadora le gusta el concurso de Sofía y como Alejandro la está cuidando. “De ella, a veces me gusta cómo trata a Alejandro, pero muchas veces no lo entiendo”, indicó. “Yo a Alejandro lo quiero y no quiero el mal para él. Hay momentos en los que nos decimos cosas que luego nos arrepentimos”, explicó la experta en realities. Al ver que no iba a conseguir mucho más de Guerra, Jorge Javier puso fin a la charla: “Me sabe mal acabar con este encuentro porque me ha parecido precioso”.

Aunque también voló algún que otro puñal, el encuentro de Maite con Alejandro, como no podía ser de otra forma, acabó siendo bastante surrealista. “No me cambia la vida, ya sabes. Estoy en la medida que puedo lo más feliz”, le dijo ‘la elegida de Dios’ al que fuera su yerno. Acto seguido, se dispuso a hacerle un largo cuestionario al concursante, pero sin dejarle dar mucha respuesta. Que si qué siente hacia su hija, que si tiene esperanzas, que si la quiere de verdad… “Parecías una catequista”, comentó Jorge sobre el encuentro. “Yo tan solo quería saber él qué siente hacia la niña y el proyecto que tiene”, explicó Galdeano.

A su vez, aseguró que está dispuesta a asumir la decisión que tome Sofía sobre su relación con el santanderino. “Siempre tendré que aceptar lo que mi hija decida”, apuntó. Por su parte, Alejandro dijo que era bastante complicado tener como suegra a Maite, ya que tenía una relación excesivamente estrecha con Sofía. Antes de terminar, la artífice de ‘La papela del camión’ recordó que Albalá se lo pasaba muy bien en su compañía y que en más de una ocasión le había dicho que quería ser como ella. ¿Y qué valoraba el ex de Chabelita de la que fuera su suegra? Pues el flamenco, así que Maite no tuvo problemas en marcarse una pequeña exhibición de su arte… ¡Olé!

Tras los encuentros cruzados, los concursantes de ‘GH Dúo’ pudieron ver a sus madres. Después de adularse mutuamente, Sofía comenzó a contarle la retahíla de sus dudas acerca del concurso que está haciendo. “¡Me encanta cómo lo estás haciendo! Se ve la nobleza tuya, la transparencia. Se ve que, con la rectitud que te ha dado tu madre, ha salido una chica de bandera”, replicó Galdeano. A su vez, aconsejó a su hija que siguiera su concurso sola.

Acto seguido, entró Paz y se fundió en un caluroso abrazo con su hijo. Como no les dejaban hablar, Albalá le pidió a su ex que dejara de sobreexplicarse. “Lo estás haciendo muy bien. Estás siendo tú. Aquí has venido a concursar, aquí no se hacen amigos. Has venido solo. No te andes tanto por los ‘tejados’”, le dijo Guerra a su retoño. “No pienses en ayer. No te comas el coco y céntrate en tu concurso”. Antes de terminar con el encuentro, Maite aprovechó para imitar a Paz ante la risa de su hija, una actitud que mosqueó considerablemente a Alejandro.