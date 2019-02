Sofía Suescun está desesperada. La ganadora de 'Supervivientes 2018' y 'GH 16' no está teniendo su mejor concurso con 'GH DÚO', y está viendo, cada vez más lejos (está nominada esta semana), su objetivo de marcarse un triplete ganando también este reality, y es que la pamplonesa empezó mal y está acabando peor por culpa de su confusión con Alejandro Albalá. Ella entró en la Casa con la clara idea de hacerle la vida imposible a su ex, pero él, como un gatito de ojos vidriosos, confesó que seguía enamorado de ella... y aquello descolocó a Sofía: el santanderino comenzó a ganar apoyos mientras ella se convertía en la mala de la película, y aunque ha intentado acercarse a Alejandro para, al menos, llevarse bien, los televidentes ya no se creen nada desde que Sofía está jugando al 'ni contigo ni sin ti' con su exnovio.

De hecho, durante el 'Límite 48 horas', Sofía fue la nominada definitiva junto a María Jesús Ruiz (tras salvarse Carolina, Fortu, Yoli y Alejandro), y ahora sí que le ha visto las orejas al lobo, así que ha decidido que, como dice el dicho, para lo que le queda en el convento, se ca*a dentro, y se enfrentó en una dura discusión con Antonio Tejado y Carolina Sobe, dos personas con las que ha tenido buen trato... hasta ahora.

En concreto, Sofía acusó a Carolina de distanciarse de ella tras escuchar los abucheos que la acompañan cada vez que la nombran desde el plató "porque parece que soy de las más odiadas", pero la madrileña de ascendencia guineana lo negó todo muy mosqueada: "¿Qué quieres, que te haga la pelota? Lo siento, pero no soy así".

Uy, uy, uy... La casa está que arde ¿Qué te parecen las palabras de Carolina? 🤔 #GHDÚOLímite4 pic.twitter.com/ZqRetiE34Y — Gran Hermano (@ghoficial) February 6, 2019

Antonio Tejado -con el que días antes tuvo un tonteo que cabreó mucho a Alejandro y ella incluso le dio una colleja y le llamó 'pavo'- tampoco se ha librado de la furia de Sofía: después de que ella le diera un cojinazo mientras dormía en broma, Antonio se pilló un rebote monumental porque, según él, "me paso las noches en vela y, para una vez que duermo, me haces eso. Yo respeto el descanso de todo el mundo", y aunque Sofía le pidió perdón, ambos acabaron a gritos cuando él la llamó "falsa": "No, falso eres tú, que te arrimas a Alejandro cuando te conviene y luego te ríes de él", argumentó ella.

Antonio a Sofía: "No me hagas así con la mano, que no soy un taxi" #GHDÚOLímite4 pic.twitter.com/BZHqK3VTjv — Gran Hermano (@ghoficial) February 6, 2019

No sabemos por dónde le saldrá a Sofía tanta enemistad con la gente de la Casa, pero quizá haya decidido cambiar de estrategía y convertirse en el "punching ball" de sus compañeros para así conseguir la lástima de la audiencia... ¿Lo conseguirá?