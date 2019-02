Paz Guerra acusa a Maite Galdeano de ser una analfabeta emocional

Tras el tenso encuentro que vivieron con sus hijos, Maite Galdeano y Paz Guerra regresaron al plató de ‘GH Dúo’, lugar donde siguieron a la gresca. Nada más llegar, la madre de Sofía Suescun quiso hacer una valoración del encuentro que había mantenido con Alejandro Albalá. “Gracias al directo se ha visto cómo es Alejandro. Ha quedado como un gran mentiroso”, señaló, despertando los abucheos del público. “Me estaba diciendo que él sí que se levantaba el primero. Este chico, dentro de la casa, se comporta de una manera porque sabe que hay cámaras mientras que fuera de la casa es la persona más vaga del mundo. Maite no lo aguanta por eso”, continuó diciendo.

En ese momento, Jorge Javier le comunicó a Paz que su hijo se había quedado afectado porque no le había gustado nada cuando Sofía y Maite se habían burlado de ella. Al ver que Maite lo negaba e intentaba justificarse, la madre de Albalá aprovechó para arremeter contra su ‘enemiga’. “Me parece que tú eres de Kansas, por lo de cansina… Me gustaría decir una cosa. Voy a avanzar un poco más en las afirmaciones que yo hago aquí. Yo pienso que tu hija tiene, francamente, un problema emocional, ¡pero tú tienes analfabetismo emocional!”.

Y claro, Maite no entendió nada de lo que le estaba diciendo… “De carrera no soy. No sé qué analfabetismo voy a tener, tengo mi graduado escolar”, dijo. Cuando le explicaron que era emocional, se marcó una de sus largas peroratas: “Pues no sé ni lo que es, la verdad. Me la suda tanto. Lo único que sé es que soy feliz y que tengo una hija maravillosa, que la he educado en la soberanía de la rectitud. Eso es muy importante. Me ha salido una hija bandera, una hija que se preocupa de su madre, una hija trabajadora, una hija de armas tomar. Dios me ha dado el mejor regalo con ella. ¡Donde quiera que vaya, ella nunca queda mal y la gente la adora!”.

Tras el discurso, el presentador quiso saber por qué Guerra se había mantenido tan callada en su encuentro con Sofía. Ella explicó que no quería desestabilizar su concurso, ya que nunca se he pronunciado sobre la que fuera su nuera. “Si es que no tiene ni siquiera amistad con ella. Yo soy más dicharachera, más natural. Su hijo ha reconocido que conmigo se lo pasaba pipa y cañón”, replicó Galdeano. Sobre si está dispuesta a que su hijo siga con Sofía, se mostró muy clara: “Decidirán ellos, pero a mí, lo digo abiertamente, no me gustaría que estuviera con mi hijo”.

“Yo no estoy cómoda porque mi hija llevaba la carga de tu hijo”, aseguró la madre de Sofía. “Maquináis en casa las dos lo que vais a decir. La carga eres tú”, rebatió la madre de Albalá. “¡Tu hijo a mi hija le ha aportado cero!”, sentenció Galdeano visiblemente enfada. “Tenía yo que decidir qué planes hacíamos porque si no eso estaba muerto. Mi chica necesita un hombre que la lleve a los sitios y la haga gozar, y no un chico simple que no sepa qué hacer con la chiquilla”.

Pero del enfado a la alegría, al menos para Galdeano, hay tan solo un pasito pequeñito… Tras recordar que la había insultado y que le iba a preguntar a su psicóloga qué era eso del analfabetismo emocional, contraatacó hablando del alumbrado de Guerra: “No tienes luces, como tu hijo, de tal pala, tal astilla… Esa palabra se me ha quedado clavada, estoy triste y todo. Ya no voy a dormir”. Al verla así de ‘apesadumbrada’, Jorge le propuso ponerle algo de música para que se marcara un bailecito flamenco. ¡Y allí que se puso Maite a demostrar sus dotes como bailarina!