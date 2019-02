Maestro Joao VS Miguel Vilas: pelea de gatas en GH DÚO

A estas alturas todos sabemos que lo que nos gusta de GH es el salseo, no nos mintáis, y que anoche, durante la emisión del cuarto 'Límite 48 horas' de GH DÚO, Miguel Vilas y Maestro Joao se engancharan nos pareció una FANTASÍA, concretamente por el nivel de la discusión, porque lo más bonito que se llamaron fue "reventado" o "pony-manta". Sin embargo, ¿de dónde viene esta enemistad? Si echamos la vista atrás, Pol Badía (actual pareja de Joao) se dio a conocer en la edición de Miguel, y aunque el gallego intentó llevárselo al huerto a pesar de que el luchador estaba con Adara, no lo consiguió. En cambio, años después, Joao sí se ha llevado el premio gordo. Pues bien, parece que a Miguel eso no le ha sentado del todo bien, y decidió poner a parir a Joao en las redes metiéndose con la diferencia de edad de ambos y llamándole "viejo".

Con esto se entiende que el Maestro Joao le hiciera el vacío hasta que Jorge Javier le preguntó que qué les pasaba... y Joao, haciendo gala de su peculiar humor, le respondió lo siguiente:

Miguel Vilas y El Maestro Joao se enfrentan en el plató de ‘GH DÚO’: “Eres un Pony Malta”🤪😱 #GHDÚO #granhermano

Instagram: juliomontecel pic.twitter.com/20WQn7xZgJ — julio montecel (@julio_montecel) February 5, 2019

Miguel le reprochó que Joao sólo podía meterse con él por algo superficial como es el físico, pero el vidente le dejó claro que, si quería, podía dejarle a la altura del betún, aunque lo que no le parecía bien es que hablara de su edad: "está muy feo", apuntó.

Miguel sobre Joao: "Él está reventado porque el primero que descubrió la sexualidad de su marido fui yo" #GHDÚOLímite4 pic.twitter.com/d5S6urMoo1 — Gran Hermano (@ghoficial) February 5, 2019

Vilas se empeñó en arrastrar a Joao, pero el adivino no se achantó y se las devolvió por dos. ¡Menuda pelea de gatas se montó en un momento! Fue, claramente, uno de los momentazos de la noche, y todo gracias a las frases lapidarias del maestro, que dejó al gallego a los pies de los caballos. ¡Ahora que vuelva a por otra!

Joao a Miguel: "Tienes una raya pintada con un bolígrafo" #GHDÚOLímite4 pic.twitter.com/xEY2BY8Vd6 — Gran Hermano (@ghoficial) February 5, 2019