Crece el tonteo entre Antonio Tejado y María Jesús Ruiz

Pese a que muchos piensen que Antonio Tejado y María Jesús Ruiz están haciendo todo lo posible por forzar una “carpeta” y así adquirir más protagonismo en ‘GH Dúo’, más ahora que sus respectivas exparejas se han marchado del reality, lo cierto es que el tonteo entre los dos no deja de ir en aumento. De hecho, en las últimas horas han protagonizado escenas que bien podrían formar parte de un documental de esos en los que el macho le hace el cortejo a la hembra. Y es que, precisamente, galantería no sería el término con el cual definir el acercamiento de Antonio a María Jesús…

Telecinco

Como muestra de lo que estamos contando, estás han sido algunas de las frases que el colaborador se ha soltado al ver pasar a su compañera por delante: “Está tela de buena” o “Eso es andar y lo demás es putear suelo”. En otro momento, mientras Antonio limpiaba la mesa del salón, las chicas se reían por lo bien que “frotaba”. “Todo el mundo te va a invitar a que limpies los cristales, y que dispares… con el Cristasol”, dijo María Jesús muerta de la risa. “¡Y eso que todavía no he cogido mi metralleta!”, replicó Tejado mientras sacudía el limpiacristales. “No contabas tú con que yo limpiara tan bien, ¿no?”, le preguntó a la modelo. Lo dicho, todo muy sutil…

La prueba del baile también ha propiciado esta unión tan especial. “¿Serías capaz de hacer esa postura?”, le preguntaba María Jesús mientras repasaban la coreografía. “Y muchas más que no salen aquí y te gustarían”, contestó Antonio con un tono desafiante. De hecho, la modelo y el ex de Chayo Mohedano se lo han pasado pipita bailando, destacando Ruiz la fuerza que tiene su partenaire. “Vamos a estar ensayando el tango toda la tarde”, advirtió Tejado.

Telecinco

Pese a que se haga de rogar, María Jesús parece estar pasándoselo pipita con el tonteo, contestando con una risita nerviosa cada vez que le dicen lo buena pareja que hace con el andaluz. “Pega más con Antonio que con Julio, la verdad”, le indicó Kiko. “Yo lo que siento de Antonio es que parece un león, pero luego es un osito… Pero tiene aguijón y yo no quiero saber nada de aguijones”, asegura María Jesús. ¡Menuda metáfora! A su vez, el hijo de Isabel Pantoja le recordó que no se puede decir nunca de esta agua no beberé…

Por su parte, su pretendiente reconoce que se lo están pasando muy bien. “Con María Jesús he encontrado ahí a una amiga y un rollito que me gusta y que me mola tener. Hay un tira y afloja de amigos que está bastante bien”, dijo en el confe. Eso sí, no le hizo ninguna gracia cuando Ylenia le recordó lo que podría estar pensando su expareja… “Candela, cuando se ponga el directo, no sé si estará muy contenta”, reflexionó.

Telecinco

Unas palabras que no gustaron nada a su compañero. “Candela fuera estará haciendo lo que le dé la gana. ¡A ver si yo no voy a poder hacer lo que me dé la gana!”, exclamó visiblemente molesto. “¿Por qué me tenéis que cortar el rollo?”. Al verlo tan enfadado, Fortu intervino para que se calmara un poco. “Es que no vale darle la vuelta a una historia y convertirla en sucia, no me sale de los huevos a mí, cuando la historia es totalmente limpia”, sentenció.