Tras la salvación de Alejandro Albalá, Carolina Sobe, Fortu y Yoli, el duelo de cara a la próxima expulsión de ‘GH Dúo’ está siendo protagonizado por Sofía Suescun y María Jesús Ruiz. En estos momentos, los porcentajes ciegos están prácticamente igualados y ninguna de las dos quiere abandonar la casa de Guadalix, aunque la experta en realities, tras ganar ‘GH’ y ‘Supervivientes’, tiene mucho miedo de haber perdido el favor de la audiencia… El pasado miércoles, en el ‘Última hora’ del reality, tuvieron lugar los tradicionales posicionamientos, dando como resultado que la mitad de la casa se colocara detrás de María Jesús y la otra mitad detrás de Sofía. ¡Y menuda sorpresa nos llevamos con alguno!

Empezando por el bando contrario a María Jesús, la primera en hablar fue Carolina Sobe. “Aunque sea tirar piedras sobre mi propio tejado, soy una persona que cumple su palabra. Yo prometí que nunca iría en contra de Sofía, pese a que ella piense que yo voy al sol que más calienta y que soy lo peor. Si en algún momento yo me voy e Ylenia se queda sola, sé que seguirá teniendo el apoyo de Sofía”, explicó la colaboradora.

Ylenia fue un paso más allá y arremetió muy duramente contra la Miss España, sacando a relucir los aspectos más polémicos de su pasado. “No me ha gustado nada el concurso que ha hecho María Jesús. Prefiero que se quede Sofía. Pienso que las mujeres estamos viviendo un momento de lucha muy serio y que ella es el peor ejemplo que se puede dar a la sociedad”, sentenció. Por su parte, Alejandro fue mucho más escueto en la defensa de su posicionamiento: “Creo que es sencillo, Sofía me niego a que se vaya”.

La gran sorpresa nos la llevamos con Irene Rosales, quien, pese a ser una de las mejores amigas de María Jesús, se puso detrás de ella. “Es una situación un poco complicada porque con María Jesús he conectado desde el primer día. Me la voy a llevar al fin del mundo, sé que es una buena amiga. No quiero que Sofía se vaya todavía. El otro día le hice el alegato porque quiero seguir conociéndola y poder llevarme otra amiga de aquí. Me gustaría conocerla más. A María Jesús ya la conozco bien y sé que fuera vamos a tener una amistad”, dijo para justificar su decisión. ¿Se habría sentido la modelo traicionada?

A su vez, Kiko Rivera también siguió el criterio de su esposa: “Yo también tengo una situación complicada. Me llevo muy bien con María Jesús, aparte de ser buena persona es una excelente compañera de cocina, pero con Sofía, desde que cenamos juntos, todo ha cambiado. Me llevo superbién con ella y prometí darle esta oportunidad”.

La Miss España aceptó deportivamente las opiniones de sus compañeros, asegurando que lo entendía “absolutamente todo”, algo que no hizo su rival en las nominaciones… De hecho, Sofía rebatió absolutamente todos los argumentos de los compañeros que se pusieron en su contra. “Para mí María Jesús ha sido un apoyo muy fuerte desde el principio. Todo lo contrario que Sofía, de la que solo he recibido ataques y faltas de respeto. Básicamente, por afinidad. Sé que nunca vamos a llegar a llevarnos bien”, expuso Raquel.

Al escuchar sus palabras, Suescun dijo que nunca le había atacado y que tan solo habían tomado la decisión (unilateral, todo sea dicho) de pasar la una de la otra. Raquel le dio la razón, pero añadió que entonces no entendía a cuenta de qué venían sus salidas de tono en los directos. Y es que muchos opinan que Sofía está utilizando las galas para adquirir el protagonismo que no tiene en su día a día…

“A mí me gustaría tener más opciones, pero, desgraciadamente, no las tengo. No tengo nada en contra de Sofía, es más, no quiero que se vaya. Pero, siendo coherente, esta semana he tenido dos broncas desagradables con ella. Además, todos sabéis que en María Jesús he encontrado una gota de lluvia, un soplo de aire fresco para no agobiarme. Me está dando muy buenos momentos aquí y para mí es un revulsivo”, explicó Antonio. Sofía dijo no ver coherencia en el discurso del andaluz, ya que no entiende el amor tan repentino que siente por María Jesús.

Para terminar, Fortu quiso darle un toque de atención a su compañera: “Sofía me parece muy buena gente. Creo que no está haciendo su mejor concurso. Espero, si se queda, que cambie su actitud, que se acerque a hablar más con los compañeros”.