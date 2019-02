Sofía Suescun fue expulsada de ‘GH Dúo’ con más del 60% de los votos. Un hecho sorprendente, ya que, después de su exitosa carrera en el mundo de los realities, ha perdido el favor del público en su primera nominación y compitiendo con María Jesús Ruiz, precisamente, la adversaria que logró quitarse de en medio a su paso por ‘Supervivientes’. Nada más entrar en el plató, Jorge Javier puso sobre la mesa la ironía de que el pasado mes de junio, en ese mismo lugar, se alzara con la victoria del reality de supervivencia y ahora hubiera salido casi por la puerta de atrás.

“Me da mucha pena porque tengo mucho espíritu ganador, aunque creo que hay que saber perder”, dijo intentando sacar a relucir la mejor de las sonrisas. Sobre los motivos de su expulsión, destacó lo mal que ha llevado su relación con Alejandro Albalá, no sabiendo manejar sus sentimientos. “Lo que he hecho, lo siento de corazón. Lo siento, no soy perfecta. Entré para darlo todo y llegar lo más lejos… Tenía una relación tan delicada con Albalá que sabía que me iba a afectar muchísimo”, apuntó.

En ese momento, Jorge Javier reflexionó que la expulsión de la concursante era el claro ejemplo de lo que es la televisión: “Cada reality es nuevo y lo que te ha servido en uno, no vale en otro. Eso sí, mi respeto como concursante lo vas a tener siempre… Creo que te ha matado tu visión excesivamente profesional del reality. En vez de vivirlo, has estado analizando”.

Paz Guerra, la madre de Alejandro Albalá, no quería decirle cómo había valorado su concurso, pero ante las insistencias del presentador, acabó poniendo las cartas sobre la mesa: “Me parece que entraste en el reality con la idea de ir contra Alejandro y eso te movió tu esquema… Pienso que en muchos momentos has jugado con él. Lo mismo le decías que lo querías, que lo mismo le decías que no. Emocionalmente le estabas desequilibrando muchísimo”. Un juego que, según Sofía, en todo caso sería mutuo.

Llegado el momento, Jorge Javier no pudo reprimir las ganas que tenía de decirle a la expulsada que Kiko Matamoros había reconocido haber tenido algo con ella. Sofía no daba crédito a sus palabras y negaba con la cabeza, asegurando con una sonrisa tímida que tenía que ver antes las imágenes. “No hubo nada entre nosotros… Desde el odio se pueden decir muchas cosas”, expuso de manera misteriosa. Además, negó que, tal y como el colaborador ha apuntado, él fuera el detonante de su ruptura con Alejandro. Por su parte, Maite Galdeano amenazó con que tenía unas pruebas que podrían desmontar la versión de Matamoros.

Para terminar, también tuvo unas ‘bonitas’ palabras dirigidas a Antonio Tejado. “Yo, a veces, por muy mala que todo el mundo me ponga, de tan buena que soy, soy tonta. Antonio Tejado ya me la lio una vez. Él y yo teníamos un buen rollo y cuando estuve en ‘Supervivientes’ dijo que yo no valía como persona”, señaló. Sin embargo, según ella, antes de entrar en ‘GH Dúo’ la llamó para hacer borrón y cuenta nueva. Sobre el famoso mensaje de Instagram que le envió, asegura que no recuerda bien el contenido, pero que se lo enseñará a Candela y a la audiencia. “No sé cómo has estado tanto tiempo con él. Para mí vale cero como persona”, le dijo a su ex.