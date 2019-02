Desde que María Jesús Ruiz y Sofía Suescun se baten en duelo de cara a la expulsión, la ganadora de ‘Supervivientes’ y su gran amiga Ylenia han recrudecido su campaña de acoso y derribo contra la modelo. Tanto una como otra no dejan de sacar a relucir los trapos sucios de su pasado al mismo tiempo que le acusan de estar haciendo un papelón con Antonio Tejado para evitar su marcha del reality. Una situación que ha hecho que la andaluza acabe llorando por los rincones mientras que el resto de sus compañeros, a excepción de las ‘abusonas’, se hayan puesto de su parte. ¡Si hasta Alejandro Albalá les avisó que se estaban pasando!

“¡Qué mala es la Sofía! ¡Cuánto odio puede tener una persona dentro! No puedo entender cómo Sofía me odia tanto… No le interesa ni relacionarse con nosotros porque nos ve como si fuéramos mierda… Si yo me tengo que ir, me iré, porque estoy acostumbrada a los fracasos… No me gusta que me critiquen ni que digan que soy mala”, dijo Ruiz llorando sin consuelo en el confesionario.

Sobre las críticas que ha recibido por el acercamiento a Antonio, María Jesús lo tiene claro y lanza una clara advertencia: “Las únicas que tienen el rollo del concurso metido es Sofía e Ylenia… Son dos depredadoras. Si quisiera tener algo con Antonio para salvarme, te puedo asegurar que no solo me reiría con él”.

Las palabras de Ylenia que tan afectada dejaron a María Jesús durante los posicionamientos fueron las siguientes: “No me ha gustado nada el concurso que ha hecho María Jesús. Prefiero que se quede Sofía. Pienso que las mujeres estamos viviendo un momento de lucha muy serio y que ella es el peor ejemplo que se puede dar a la sociedad”. Como estocada final, remató con un “mujeres como tú nos restan”.

Y claro, la de Andújar se vino abajo, recibiendo el consuelo de todos sus compañeros. “No es porque sea María Jesús, pero no se puede machacar así a nadie”, apuntó Antonio Tejado ante el Súper. Después, se marchó a hablar con Ylenia para decirle que había sido muy desagradable lo que había dicho: “Habéis machacado a María Jesús y me parece muy sucio”. Por su parte, la de Benidorm sacó a relucir la artillería pesada y comenzó a atacar sin miramientos a su compañero, con argumentos tan ‘elaborados’ como estos: “Yo no me arrimo a María Jesús para arrimar la cebolleta”, “Tu vida qué es, ¿ir a ‘Sálvame’ dos días de mierda cada cinco meses?”, “Lo que haces con tus novias es joderles la vida” o “Te hiciste famoso por ser sobrino de”.

En el directo y antes de la expulsión, enfrentaron a los concursantes con estas imágenes y, mientras que Ylenia se achantaba y recordaba que ya le había pedido perdón a María Jesús, Sofía no tenía ningún tipo de piedad. “Me dice ella que soy capaz de todo. Ella que vendió una súper amistad con Candela”, señaló. “¿No sois vosotras las que defendéis la libertad de la mujer para hacer lo que quiera?... ¡No he hecho daño a nadie! ¡La relación de Antonio y Candela ya estaba terminada!”, exclamó María Jesús. “La liberación mía es que en la calle o aquí, hoy te pierdo de vista”. Y así estuvo Sofía dando palos de ciego hasta su funesto final…